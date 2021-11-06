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    На Одещині невідомі жорстоко побили депутата з Херсонської області

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    Нападники вислідковували автомобіль депутата у передмісті Одеси - На Одещині невідомі жорстоко побили депутата з Херсонської області
    Нападники вислідковували автомобіль депутата у передмісті Одеси
    фото:gunp.odessa

    Бандити зупинили автомобіль депутата та накинулися на нього і його дружину

    У передмісті Одеси невідомі зупинили автомобіль депутата з Херсонської області, який перебував там з дружиною, та напали на подружжя. За життя чоловіка борються лікарі. Про це інформує поліція Одеської області.

    «Чоловік у важкому стані в медичному закладі, за його життя борються лікарі. Відомості про подію поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Встановлюються особи, причетні до злочину», – йдеться в повідомленні.

    Подія сталася у передмісті Одеси. Невідомі зупинили автомобіль подружжя, напали на нього і спричинили тілесні ушкодження водію і пасажирці. Наразі чоловік знаходиться у важкому стані, за його життя борються медики.

    Розпочато досудове розслідування. Поліцейські вживають заходів по встановленню та затриманню осіб, причетних до злочину. Зловмисникам загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

    Нагадаємо, раніше у Світловодську побили депутатку міської ради Тетяну Красюк. Подія сталася у під'їзді біля її квартири.

    Заступник головного лікаря Центральної районної лікарні Джейхун Пашаєв зазначив, що у депутатки черепно-мозкова травма та зламаний ніс.

    Також, футбольні фанати побили депутата Київради після матчу «Динамо» – «Шахтар».

    Нагадаємо, народний депутат від «Слуги народу» Микита Потураєв отримав удар в обличчя під час брифінгу у Верховній Раді 1 липня.

    Теги: депутат Одещина напад автомобіль розслідування поліція чоловік
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    На Одещині невідомі жорстоко побили депутата з Херсонської області