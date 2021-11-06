На Одещині невідомі жорстоко побили депутата з Херсонської області

Бандити зупинили автомобіль депутата та накинулися на нього і його дружину

У передмісті Одеси невідомі зупинили автомобіль депутата з Херсонської області, який перебував там з дружиною, та напали на подружжя. За життя чоловіка борються лікарі. Про це інформує поліція Одеської області.

«Чоловік у важкому стані в медичному закладі, за його життя борються лікарі. Відомості про подію поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Встановлюються особи, причетні до злочину», – йдеться в повідомленні.

Подія сталася у передмісті Одеси. Невідомі зупинили автомобіль подружжя, напали на нього і спричинили тілесні ушкодження водію і пасажирці. Наразі чоловік знаходиться у важкому стані, за його життя борються медики.

Розпочато досудове розслідування. Поліцейські вживають заходів по встановленню та затриманню осіб, причетних до злочину. Зловмисникам загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

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