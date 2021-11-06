У Харкові у порушника правил дорожнього руху вилучили Jaguar

Виявилося, що водій перебуває у розшуку через несплату штрафу за перевищення швидкості

У центрі Харкова патрульна поліція зупинила за проїзд на заборонений сигнал світлофору автомобіль Jaguar. Як з'ясувалося, водій перебуває у розшуку через несплату штрафу за перевищення швидкості. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції.

«Сьогодні, на перехресті вулиці Сумська та вулиці Дерев’янка патрульні зупинили автомобіль Jaguar за проїзд на заборонений сигнал світлофора. Під час перевірки поліцейські встановили, що авто знаходиться в розшуку органами юстиції через несплату штрафу за значне перевищення швидкості руху», – йдеться в повідомленні.

фото: Патрульна поліція Харківської області

Патрульні викликали на місце співробітників виконавчої служби та склали на водія адміністративну постанову за ч.2 ст. 122 (Проїзд на заборонений сигнал світлофора) КУпАП.

Автомобіль порушника вилучили до закриття виконавчого провадження.