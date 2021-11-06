У Харкові у порушника правил дорожнього руху вилучили Jaguar
Виявилося, що водій перебуває у розшуку через несплату штрафу за перевищення швидкості
«Сьогодні, на перехресті вулиці Сумська та вулиці Дерев’янка патрульні зупинили автомобіль Jaguar за проїзд на заборонений сигнал світлофора. Під час перевірки поліцейські встановили, що авто знаходиться в розшуку органами юстиції через несплату штрафу за значне перевищення швидкості руху», – йдеться в повідомленні.
Патрульні викликали на місце співробітників виконавчої служби та склали на водія адміністративну постанову за ч.2 ст. 122 (Проїзд на заборонений сигнал світлофора) КУпАП.
Автомобіль порушника вилучили до закриття виконавчого провадження.