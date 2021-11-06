  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    У Харкові у порушника правил дорожнього руху вилучили Jaguar

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Харківські патрульні вилучили Jaguar, водій якого проїхав на червоний сигнал світлофора - У Харкові у порушника правил дорожнього руху вилучили Jaguar
    Харківські патрульні вилучили Jaguar, водій якого проїхав на червоний сигнал світлофора
    фото: Патрульна поліція Харківської області

    Виявилося, що водій перебуває у розшуку через несплату штрафу за перевищення швидкості

    У центрі Харкова патрульна поліція зупинила за проїзд на заборонений сигнал світлофору автомобіль Jaguar. Як з'ясувалося, водій перебуває у розшуку через несплату штрафу за перевищення швидкості. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції.

    «Сьогодні, на перехресті вулиці Сумська та вулиці Дерев’янка патрульні зупинили автомобіль Jaguar за проїзд на заборонений сигнал світлофора. Під час перевірки поліцейські встановили, що авто знаходиться в розшуку органами юстиції через несплату штрафу за значне перевищення швидкості руху», – йдеться в повідомленні.

    фото: Патрульна поліція Харківської області
    фото: Патрульна поліція Харківської області

    Патрульні викликали на місце співробітників виконавчої служби та склали на водія адміністративну постанову за ч.2 ст. 122 (Проїзд на заборонений сигнал світлофора) КУпАП.

    Автомобіль порушника вилучили до закриття виконавчого провадження.

    Теги: водій автомобіль поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Харкові у порушника правил дорожнього руху вилучили Jaguar