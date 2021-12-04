У Кремлі назвали попередню дату відеодзвінка між Байденом і Путіним

Джо Байден і Володимир Путін під час зустрічі в Женеві, червень 2021 року

Телефонна розмова має відбутися протягом декількох днів

У Кремлі повідомили, що відеодзвінок президентів Джо Байдена і Владіміра Путіна відбудеться орієнтовно наступного тижня після поїздки президента Росії до Індії.

Коли саме це буде, Юрій Ушаков не уточнив, зазначивши, що остаточні деталі переговорів ще уточнюються.

«Контакт має відбутися протягом декількох днів. У нас вже є конкретна дата і час цієї відеоконференції. Але краще почекати, поки всі параметри будуть повністю узгоджені з американською стороною, і тоді ми зможемо офіційно оголосити про це», – сказав Ушаков.

За його словами, лідери двох країн обговорять хід виконання домовленостей, досягнутих між Байденом і Путіним у Женеві в червні, «незадовільні» двосторонні відносини, «Афганістан, Іран, Лівію, кризу в Україні, а також діалог про стратегічну стабільність».

У Москві також сподіваються, що йтиметься і про вимоги Росії щодо юридичних гарантій проти розширення НАТО на схід, додав Ушаков.

Речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що чиновники адміністрації «залучені до можливості» розмови Байдена і Путіна.

«Це, безумовно, була б нагода обговорити нашу серйозну стурбованість войовничою риторикою, військовим нарощуванням, яке ми бачимо на кордоні України», – сказала Псакі про потенційний дзвінок Байдена і Путіна, повідомляє агенція AP.

Водночас агенство Reuters цитує держсекретаря США Ентоні Блінкена, який заявив, що Байден скаже Путіну під час розмови, що США налаштовані рішуче протистояти будь-яким необдуманим або агресивним діям Росії і захищати територіальну цілісність України.

Як відомо, Лавров, країна якого вкрала Крим та Донбас, вважає, що Україна нахабніє.

Нагадаємо, Російська Федерація розцінює появу новітніх озброєнь в Україні як «червоні лінії». Якщо РФ побачить в них загрозу для себе, то залишає за собою право на дії у відповідь, заявив Путін.

Додамо, що США готуються до «непередбачуваних обставин» через війська РФ біля кордону України. Нагадаємо, сенатори США хочуть збільшити військову допомогу Україні до $350 млн.