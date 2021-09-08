Нардеп Клочко та його казково багата матір стали героями курйозних мемів та фотожаб

Клочко пройшов до Ради за списками «Слуги народу»

Інформація про значні статки 70-річної матері народного депутата від «Слуги народу» Андрія Клочка Наталії викликало жваву реакцію користувачів соцмереж.

Нагадаємо, що жінка протягом останніх двох років стала власницею одразу двох квартир у Києві, будинку, земельних ділянок і авто. Ринкова вартість цього майна зараз приблизно 14,5 млн грн, а старт вартісних покупок збігся з потраплянням Клочка до Верховної Ради.

Зокрема, в соцмережах порівнюють Клочка з іншим нардепом Олександром Дубінським, мама якого була власницею елітних автомобілів.

Нагадаємо, Андрій Клочко пройшов до Ради за списками «Слуги народу», зараз очолює комітет з організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. В декларації самого нардепа власного житла у родини немає, зазначено лише дві квартири для реєстрації та одна на понад 100 квадратів в оренді. З авто у нього 2 запорожці, Volkswagen Touareg 2011-го року випуску та Toyota Rav4 2016-го. Цього року родина Клочка придбала Nissan Leaf 2012-го та Mercedes S63 2014-го.

До парламенту Клочко був приватним підприємцем з основним видом діяльності – торгівля книгами в спецмагазинах. Дружина і нині займається підприємницькою діяльністю, торік жінка задекларувала понад 3,3 млн доходів. Натомість інформація про матір нардепа відсутня в усіх бізнес-реєстрах.

У коментарі журналістам Клочко сказав, що він не фінансував купівлю нерухомості матері та порадив звертатися безпосередньо до неї.

Нагадаємо, інший скандальний нардеп Олександр Дубінський раніше потрапив у гучне розслідування програми «Наші гроші» про шикарний автопарк, який зареєстровано на його маму. Потім нардеп з'явився у Раді з написом на футболці «Мама полюбляє швидкість».