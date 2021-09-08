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    Нардеп Клочко та його казково багата матір стали героями курйозних мемів та фотожаб

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    Нардеп Клочко та його казково багата матір стали героями курйозних мемів та фотожаб

    Клочко пройшов до Ради за списками «Слуги народу»

    Інформація про значні статки 70-річної матері народного депутата від «Слуги народу» Андрія Клочка Наталії викликало жваву реакцію користувачів соцмереж.

    Нагадаємо, що жінка протягом останніх двох років стала власницею одразу двох квартир у Києві, будинку, земельних ділянок і авто. Ринкова вартість цього майна зараз приблизно 14,5 млн грн, а старт вартісних покупок збігся з потраплянням Клочка до Верховної Ради.

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    Нардеп Клочко та його казково багата матір стали героями курйозних мемів та фотожаб
    Нардеп Клочко та його казково багата матір стали героями курйозних мемів та фотожаб
    Нардеп Клочко та його казково багата матір стали героями курйозних мемів та фотожаб
    Нардеп Клочко та його казково багата матір стали героями курйозних мемів та фотожаб
    Нардеп Клочко та його казково багата матір стали героями курйозних мемів та фотожаб
    Нардеп Клочко та його казково багата матір стали героями курйозних мемів та фотожаб
    Нардеп Клочко та його казково багата матір стали героями курйозних мемів та фотожаб
    Нардеп Клочко та його казково багата матір стали героями курйозних мемів та фотожаб
    Нардеп Клочко та його казково багата матір стали героями курйозних мемів та фотожаб
    Нардеп Клочко та його казково багата матір стали героями курйозних мемів та фотожаб

    Зокрема, в соцмережах порівнюють Клочка з іншим нардепом Олександром Дубінським, мама якого була власницею елітних автомобілів.

    Нагадаємо, Андрій Клочко пройшов до Ради за списками «Слуги народу», зараз очолює комітет з організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. В декларації самого нардепа власного житла у родини немає, зазначено лише дві квартири для реєстрації та одна на понад 100 квадратів в оренді. З авто у нього 2 запорожці, Volkswagen Touareg 2011-го року випуску та Toyota Rav4 2016-го. Цього року родина Клочка придбала Nissan Leaf 2012-го та Mercedes S63 2014-го.

    До парламенту Клочко був приватним підприємцем з основним видом діяльності – торгівля книгами в спецмагазинах. Дружина і нині займається підприємницькою діяльністю, торік жінка задекларувала понад 3,3 млн доходів. Натомість інформація про матір нардепа відсутня в усіх бізнес-реєстрах.

    У коментарі журналістам Клочко сказав, що він не фінансував купівлю нерухомості матері та порадив звертатися безпосередньо до неї.

    Нагадаємо, інший скандальний нардеп Олександр Дубінський раніше потрапив у гучне розслідування програми «Наші гроші» про шикарний автопарк, який зареєстровано на його маму. Потім нардеп з'явився у Раді з написом на футболці «Мама полюбляє швидкість».

    Теги: корупція в Україні автопарк партія Слуга народу
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    Нардеп Клочко та його казково багата матір стали героями курйозних мемів та фотожаб