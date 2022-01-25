«РФ приставила пістолет до голови України»: Джонсон обіцяє без вагань посилити санкції проти Кремля

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розповів у парламенті про загрозу вторгнення Росії в Україну

Британія намагатиметься сприяти будь-якому новому розгортанню НАТО для захисту своїх союзників у Європі, якщо Росія вторгнеться в Україну

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що офіційний Лондон без вагань посилить санкції проти Росії та намагатиметься сприяти будь-якому розгортанню НАТО, якщо РФ вторгнеться в Україну. Про це повідомляє Reuters.

«Ми у Великій Британії без вагань посилимо наші національні санкції проти Росії у відповідь на те, що може зробити президент Путін», – сказав Джонсон в ході виступу у парламенті країни.

За його совами, Британія намагатиметься сприяти будь-якому новому розгортанню НАТО для захисту своїх союзників у Європі, якщо Росія вторгнеться в Україну. Він додав, що якщо метою Путіна було утримати сили НАТО подалі від кордонів Росії, то «вторгнення в Україну навряд чи може бути більш контрпродуктивним».

«Ми не можемо відмовлятися від бачення цілісної та вільної Європи, яке з’явилося в ті дивовижні роки з 1989 по 1991-й», – сказав британський прем’єр, маючи на увазі падіння Берлінської стіни, кінець комуністичного правління у Східній Європі та країнах Радянського Союзу.

«Зціляючи поділ нашого континенту залізною завісою, ми не розкриємо цю рану, погоджуючись скасувати порядок європейської безпеки, тому що Росія приставила пістолет до голови України», – наголосив Джонсон.

Він також заявив, що Британія і США ведуть переговори щодо можливості відключення Росії від міжнародної міжбанківської системи Swift.

Ще Джонсон сказав, що Росія має план «блискавичної війни» в Україні.

Очільник британського уряду додав, що ситуація «досить похмура», але війна не є неминучою. Велика Британія очолює створення пакета економічних санкцій проти Росії та постачає Україні оборонну зброю.

23 січня МЗС Британії оприлюднило заяву про розкритий спецслужбами план РФ зі зміни влади в Україні. Там заявили, що мають в розпорядженні інформацію, яка свідчить, що Росія хоче встановити проросійського керівника у Києві, розглядаючи можливість вторгнення та окупації України.

Уряд Сполученого Королівства стверджує, що за планом РФ очільником окупаційного уряду має стати колишній народний депутат, власник пропагандистського телеканалу «Наш» Євген Мураєв. Натомість «намісник Путіна в Україні» Мураєв бідкається, шо його підставили.

Напередодні Джонсон заявив, що вторгнення в Україну стане для Росії новою Чечнею.

Також ЗМІ з'ясували, що Британія підтримує відключення Росії від системи Swift.

Раніше повідомлялося, що Британія почала евакуацію дипломатів з України. Також раніше з’явилася інформація про рішення Державного Департаменту США розпочати вивезення з України родин американських дипломатів.

25 січня МЗС назвав країни, які евакуюють дипломатів з України.