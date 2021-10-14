«Слуга» Клочко проспонсорував невідому партію на 1,4 млн грн і не повідомив про це НАЗК

«Слуга народу» не повідомляла про пожертву від Андрія Клочка

Яку партію підтримав нардеп – не повідомляється

Народний депутат України від фракції «Слуга народу» Андрій Клочко не вніс в декларацію за 2020 рік інформацію про свою пожертву на користь політичної партії.

Про це йдеться у результатах повної перевірки Національного агентства із питань запобігання корупції декларації Андрія Клочка за 2020 рік, передає «Слово і діло».

За підсумками перевірки, НАЗК встановило, що депутат не вніс у декларацію інформацію про свої витрати на підтримку політичної партії ‒ 1,4 млн грн, які він здійснив 28 серпня 2020 року.

Назва партії у звіті не згадується. При цьому у фінансовому звіті партії «Слуга народу» за третій квартал 2020 року у розділі «Відомості про внески грошовими коштами на рахунки політичної партії» відсутня інформація про пожертву від Андрія Клочка.

Водночас за результатами повної перевірки НАЗК, ознак незаконного збагачення, конфлікту інтересів та необґрунтованості активів не встановлено.

Згідно з даними декларації Андрія Клочка, в 2020 році він отримав зарплату 517 тис. грн, а також 504 тис. грн у вигляді коштів на відшкодування витрат, пов'язаних із виконанням депутатських повноважень. Його дружина Неля Клочко заробила втричі більше ‒ 3,3 млн грн як дохід від підприємницької діяльності.

Як відомо, під час парламентських виборів 2019 року Андрій Клочко був №83 у списку партії «Слуга народу». У складі ВРУ він є головою Комітету з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Нагадаємо, стало відомо, що «слуга» Клочко попався на брехні щодо мами-мільйонерки.

Раніше народний депутат від «Слуги народу» Андрій Клочко після скандалу через оприлюднення статків матері, заявив, що не має жодного стосунку до придбання його родиною нерухомості, про яку повідомили журналісти.

Також стало відомо, що 70-річна матір народного депутата від «Слуги народу» Андрія Клочка – Наталія – протягом останніх двох років стала власницею одразу двох квартир у Києві, будинку, земельних ділянок і авто. Ринкова вартість цього майна зараз приблизно 14,5 млн грн, а старт вартісних покупок збігся з потраплянням Клочка до Верховної Ради.

Читайте також: