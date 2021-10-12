«Слуга» Клочко попався на брехні щодо мами-мільйонерки: розслідування (відео)

Ніякого бізнесу у сестри нардепа та її чоловіка не існує

Нардеп також збрехав про сестру-бізнесменку

Як тільки Андрій Клочко став депутатом Верховної Ради, його 70-річна мати одразу почала скуповувати різну дорогу нерухомість. Раптове збагачення мами нардеп пояснив опікою його сестри-мільйонерки та її чоловіка. Але Клочко не подумав, що журналісти можуть перевірити його слова. Тож розслідувачі Вihus.info знайшли достатньо доказів, щоб називати слова нардепа брехнею.

Першу ділянку його мати купила у 25 кілометрах від Києва. У липні 20-го Наталія Клочко купує тут землю. За ринковою вартістю її ділянка коштує близько двох мільйонів гривень. У 2021-му у Наталії Клочко з’являється таунхаус на 150 квадратів під Броварами. Ціна там теж під два мільйони гривень.

Останнє надбання – дві квартири (67,7 кв.м і 199,4 кв.м) та маленьке приміщення (4,2 кв.м) у столичному ЖК. Ціна одного квадратного метра у житловому комплексі, який «вибрала» мати нардепа Клочко – приблизно 35 тисяч гривень. Тобто уся ця нерухомість коштувала пенсіонерці майже 9,5 мільйонів гривень.

Ну і звичайно, Tesla. Ціна на обрану Наталією Клочко модель стартує від 1,2 мільйона гривень.

Депутат на питання звідки у матері такі статки, відповів: спитайте у неї, я тут ні до чого.

Після розголосу події нардеп Клочко написав пост у Facebook, де розказав, що то все його багаті сестра та її чоловік купують для мами. У партії «Слуга народу» йому, звичайно ж, повірили. А от журналісти – ні.

Виявилося, що його сестра, Олена Грузицька, почала обростати дорогою нерухомістю саме тоді, коли її брат став нардепом.

У серпні вона купила квартиру у тому ж ЖК, що і мама. У той же день. За прайсом забудовника, ці помешкання мали обійтися їй у майже чотири мільйони гривень.

Також вона купила квартиру на Крюківщині майже за мільйон гривень. Третє приміщення сестра купила на Троєщині у березні 21-го року. Приміщення у 106,3 кв.м на Драйзера. Якщо житло продавалося із ремонтом, то така квартира коштує на ринку від 2,5 мільйона гривень.

Після цих покупок журналісти вирішили перевірити, чи насправді так добре заробляють родичі Клочка, щоб мати можливість купувати собі та мамі нерухомість та машини. Виявилося, що історія нардепа вигадана.

По-перше, сестра Клочка ніколи не мала не те що медичного, а взагалі ніякого бізнесу. Вона навіть ніколи не реєструвалася ФОПом. Вона працює керівницею у стоматологічній клініці. Саме керівницею, а не власницею.

По-друге, чоловік сестри, Сергій Грузицький, також не має ніякого власного бізнесу. Він працює у компанії, що займається виробництвом алюмінієвих профілів. І офіційна його зарплата там – 28 тисяч гривень.

Із 2018 по 2020 роки Грузицькі разом заробили 1 млн 35 тис. гривень. І цього навіть не вистачає на Теслу, яку сестра Клочка презентувала мамі.

Андрій Клочко пройшов до Ради за списками «Слуги народу» і зараз очолює Комітет з організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. В декларації депутата власного житла у родини немає, зазначено лише дві квартири для реєстрації і одна на понад 100 кв.м в оренді.

З авто у нього два «Запорожці», Volkswagen Touareg 2011 року випуску та Toyota Rav4 2016-го.

Цього року родина Клочка придбала Nissan Leaf 2012-го та Mercedes S63 2014 року випуску.

До парламенту Клочко був приватним підприємцем і займався торгівлею книгами в спецмагазинах. Дружина депутата і нині займається підприємництвом, торік вона задекларувала понад 3,3 млн доходів. Інформації про матір депутата у бізнес-реєстрах немає.

Нагадаємо, раніше народний депутат від «Слуги народу» Андрій Клочко після скандалу через оприлюднення статків матері, заявив, що не має жодного стосунку до придбання його родиною нерухомості, про яку повідомили журналісти.

Також стало відомо, що 70-річна матір народного депутата від «Слуги народу» Андрія Клочка – Наталія – протягом останніх двох років стала власницею одразу двох квартир у Києві, будинку, земельних ділянок і авто. Ринкова вартість цього майна зараз приблизно 14,5 млн грн, а старт вартісних покупок збігся з потраплянням Клочка до Верховної Ради.

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