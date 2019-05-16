У партії «Голос» Вакарчука розповіли, коли було прийняте рішення йти на вибори



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Святослав Вакарчук з командою, з якою він піде на парламентські вибори Фото: Главком

Пропозиція долучитися до політичного руху і до політичної партії остаточно оформилась «недавно»

Рішення про те, що партія Святослава Вакарчука «Голос» буде балотуватись до Верховної Ради України, було прийняте ще перед першим туром виборів президента, що відбувся 31 березня.

Про це в інтерв’ю «Громадському» заявив член політсили Ярослав Юрчишин.

«Фактично сама пропозиція долучитися до політичного руху і до політичної партії остаточно оформилась недавно. Це питання місяця-півтора. Тому до сьогоднішнього ранку, як і всі, остаточне рішення трималось в інтризі, а насправді рішення було прийняте фактично ще перед першим туром президентських виборів, єдине ми визначалися з тактикою», - розповів він.

Юрчишин також повідомив, що перевомини щодо приєднання до партії ведуться з чималою кількістю людей.

«Сьогодні ключове завдання було оголосити плани Святослава і плани тої команди, яка буде формувати політичну силу, тобто фактично основу роботи. Чи було завдання показувати людей, які вже відомі? Ні, не планувалося. Тому, що, якщо у них є бажання долучатись і співпрацювати - не важливо коли вони долучаться», - наголосив член партії «Голос».

Нагадаємо, сьогодні Вакарчук повідомив, що йде на вибори до Верховної Ради з партією «Голос», і що він не взяв ні копійки від олігархів.

Вакарчук також представив декількох членів своєї команди – колишній заступник міністра економрозвитку і торгівлі Юлія Клименко, Ярослав Юрчишин з Transparency International Україна, член-кореспондент академії медичних наук Юрій Соколов, «кіборг» Андрій Шараскін («Богема»), в.о. глави Одеської ОДА (2016-2017 рр.) Соломія Бобровська.

Вакарчук озвучив п’ять тез, з якими піде на вибори.