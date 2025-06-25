У Раді з’явився законопроєкт, який дозволить замінити Шмигаля

За словами автора законопроєкту, процес звільнення та призначення уряду погано прописаний на законодавчому рівні

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №13407 «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення процедури призначення чи обрання на посади, звільнення з посад деяких посадових осіб, висловлення недовіри генеральному прокуророві у випадках, передбачених Конституцією та законами України». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на картку законопроєкту.

Народний депутат з фракції «Голос» та автор законопроєкту Ярослав Железняк повідомив, що аби замінити прем’єра під час воєнного стану потрібно внести зміни до статті 10 Закону України щодо цього правового режиму. Адже вказана стаття у період дії воєнного стану забороняє припиняти повноваження органів влади та інших державних органів.

До того, ж за словами Железняка, в українському законодавстві погано прописаний процес звільнення та призначення уряду, адже за часів Віктора Януковича його прибрали з Регламенту. Тому крім зміни статті 10 законопроєкт пропонує наступне:

пропозицію до президента щодо кандидатури прем'єра мають підписати члени коаліції депутатських фракцій;

до подання на призначення прем'єра і міністрів потрібно додавати мотиваційні листи та програму діяльності;

кандидат на посаду прем'єр-міністра чи міністра за пропозицією однієї, чи декількох фракцій зустрічається із ними;

кандидатів у члени Кабінету міністрів вносить прем'єр відповідно до пропозицій, наданих коаліцією депутатських фракцій у Верховній Раді (винятком є міністри оборони і закордонних справ, які подає президент);

до подання про відставку КМУ додаються звіти про виконання програми уряду, про виконання бюджету та про виконання загальнодержавних програм;

відставка прем'єра відбувається після отримання висновку комітету ВРУ з питань бюджету, та пропозицій Рахункової палати;

для президента на подання кандидатури прем’єра дається 15 днів після отримання пропозиції коаліції;

при призначенні членів Кабміну, надається право запитань до кожного із членів уряду;

за заявою не менше двох фракцій чи груп голосування може здійснюватися стосовно окремих членів КМУ, а не пакетом за всіх одразу;

Рада може розглядати позачергові звіти генпрокурора, Державного бюро розслідувань, Фонду держмайна та Антимонопольного комітету;

невизнання роботи задовільною протягом двох років поспіль є підставою для розгляду питання про висловлення недовіри;

виключення положення про неможливість припинення повноважень Кабміну в період дії воєнного стану.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський дав зрозуміти, що поки що не збирається міняти премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, чутки про звільнення якого поширюються останніми тижнями.

Варто зазначити, що інформація про заміну українського премʼєра зʼявляються з року в рік. 16 червня 2025 року народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що Офіс президента може найближчим часом відправити у відставку чинного прем’єр-міністра та замінити увесь Кабінет міністрів. Головним кандидатом на пост очільника уряду нібито є міністерка економіки Юлія Свириденко.

До слова, потенційна відставка прем’єр-міністра Дениса Шмигаля призведе до відставки всього складу Кабінету міністрів, що заборонено законодавством. Стаття 10 закону «Про правовий режим воєнного стану» забороняє припинення повноважень Кабінету міністрів під час воєнного стану. Без змін до законодавства для звільнення Шмигаля наразі немає юридичних можливостей.