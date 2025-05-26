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Помер народний депутат України трьох скликань Юрій Гнаткевич

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Помер народний депутат України трьох скликань Юрій Гнаткевич
Упродовж своєї парламентської діяльності Гнаткевич опікувався питаннями освіти, науки, духовності, національного відродження
фото: Верховна Рада України/Telegram

У 1958 році Гнеткевича умовно засудили «за антирадянську агітацію»

Сьогодні, 26 травня, на 86-му році життя помер громадсько-політичний діяч, народний депутат України трьох скликань Юрій Гнаткевич. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Верховну Раду.

«Керівництво Верховної Ради України, народні депутати України, керівництво та працівники апарату парламенту висловлюють щирі співчуття з приводу смерті народного депутата України I, V та VI скликань Юрія Гнаткевича», – йдеться у повідомленні.

Гнаткевич мав орден «За заслуги» ІІІ ступеня
Гнаткевич мав орден «За заслуги» ІІІ ступеня
фото з відкритих джерел

Юрій Гнаткевич був українським вченим, кандидатом педагогічних наук, доцентом, активним громадським діячем. У 1956 році був умовно засуджений за «антирадянську агітацію» – за принципову позицію у відстоюванні свобод та національної ідентичності українського народу. Упродовж своєї парламентської діяльності опікувався питаннями освіти, науки, духовності, національного відродження.

«Юрій Гнаткевич назавжди залишиться в нашій пам’яті як послідовний і принциповий політичний діяч, який самовіддано працював задля розвитку України. Нагороджений Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. Висловлюємо щирі співчуття його родині та близьким», – йдеться у повідомленні Ради.

Гнаткевич був народним депутатом України трьох скликань
Гнаткевич був народним депутатом України трьох скликань
фото: Вікіпедія

Член Національної Спілки журналістів України Євген Букет зауважив, що Гнаткевич важко хворів. Він зауважив, що прощання з Юрієм Гнаткевичем відбудеться завтра 27 травня о 14:00 в залі біля Крематорію Байкового цвинтаря.

Що відомо про Юрія Гнаткевича?

Юрій Гнаткевич народився 4 квітня 1940, село Добривода, Радивилівський район, Рівненська область. У 1963 році закінчив Київський педагогічний інститут іноземних мов за фахом викладач німецької мови. Захистив кандидатську дисертацію «Методична типологія пасивної лексики (на матеріалі німецької мови)» під час роботи в (Київському педагогічному інституті іноземних мов, 1971 р.).

У 1956 Гнаткевич вступив до Київського інституту іноземних мов та був відрахований. 19 травня 1958 року його умовно засудили «за антирадянську агітацію» (реабілітований 1994 року).

Прощання з Юрієм Гнаткевичем відбудеться 27 травня о 14:00 в залі біля Крематорію Байкового цвинтаря
Прощання з Юрієм Гнаткевичем відбудеться 27 травня о 14:00 в залі біля Крематорію Байкового цвинтаря
фото: svoboda-news.com

Протягом п'яти років працював на Корчуватському цегельному заводі. Закінчивши заочно інститут, працював викладачем німецької мови в Київському інженерно-будівельному інституті, Київському військовому училищі зв'язку.

У 1972-1990 роках – завідувач кафедри німецької мови Київського політехнічного інституту. Згодом Гнаткевич був народним депутатом України першого скликання з травня 1990 до травня 1994. Заступник голови Комісії з питань народної освіти і науки, входив до Народної Ради.

Гнаткевич був умовно засуджений «за антирадянську агітацію»
Гнаткевич був умовно засуджений «за антирадянську агітацію»
фото: rada.gov.ua

Також був народним депутатом України п'ятого скликання з 17 жовтня 2006 до червня 2007 від «Блоку Юлії Тимошенко», № 135 в списку. На час виборів: пенсіонер. Безпартійний член фракції «Блок Юлії Тимошенко» (з 17 жовтня 2006). Голова підкомітету з питань етнополітики та упередження національних конфліктів Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин (з 13 грудня 2006). 12 червня 2007 року достроково припинив свої повноваження під час масового складення мандатів депутатами-опозиціонерами з метою проведення позачергових виборів до Верховної ради

Зокрема, був народним депутат України шостого скликання з 23 листопада 2007 від «Блоку Юлії Тимошенко», № 110 в списку. На час виборів: пенсіонер, член партії ВО «Батьківщина». Член фракції «Блок Юлії Тимошенко» (з 23 листопада 2007). Голова підкомітету з питань жертв політичних репресій, етнополітики, упередження національних конфліктів, біженців, міграції та у зв'язках з українцями, які проживають за кордоном Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин (з 26 грудня 2007).

Нагороди:

  • Орден «За заслуги» ІІІ ступеня (серпень 1997 рік).
  • Орден Архістратига Михаїла (квітень 1995 рік).
  • Орден Рівноапостольного князя Володимира (квітень 2010 рік).

До слова, на війні загинув 57-річний депутат Вишгородської міської ради з Київщини, майстер бойових мистецтв, доброволець Олександр Кладієнко на позивний Дядя Саша.

Теги: Верховна Рада депутат смерть

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