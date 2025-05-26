Помер народний депутат України трьох скликань Юрій Гнаткевич
У 1958 році Гнеткевича умовно засудили «за антирадянську агітацію»
Сьогодні, 26 травня, на 86-му році життя помер громадсько-політичний діяч, народний депутат України трьох скликань Юрій Гнаткевич. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Верховну Раду.
«Керівництво Верховної Ради України, народні депутати України, керівництво та працівники апарату парламенту висловлюють щирі співчуття з приводу смерті народного депутата України I, V та VI скликань Юрія Гнаткевича», – йдеться у повідомленні.
Юрій Гнаткевич був українським вченим, кандидатом педагогічних наук, доцентом, активним громадським діячем. У 1956 році був умовно засуджений за «антирадянську агітацію» – за принципову позицію у відстоюванні свобод та національної ідентичності українського народу. Упродовж своєї парламентської діяльності опікувався питаннями освіти, науки, духовності, національного відродження.
«Юрій Гнаткевич назавжди залишиться в нашій пам’яті як послідовний і принциповий політичний діяч, який самовіддано працював задля розвитку України. Нагороджений Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. Висловлюємо щирі співчуття його родині та близьким», – йдеться у повідомленні Ради.
Член Національної Спілки журналістів України Євген Букет зауважив, що Гнаткевич важко хворів. Він зауважив, що прощання з Юрієм Гнаткевичем відбудеться завтра 27 травня о 14:00 в залі біля Крематорію Байкового цвинтаря.
Що відомо про Юрія Гнаткевича?
Юрій Гнаткевич народився 4 квітня 1940, село Добривода, Радивилівський район, Рівненська область. У 1963 році закінчив Київський педагогічний інститут іноземних мов за фахом викладач німецької мови. Захистив кандидатську дисертацію «Методична типологія пасивної лексики (на матеріалі німецької мови)» під час роботи в (Київському педагогічному інституті іноземних мов, 1971 р.).
У 1956 Гнаткевич вступив до Київського інституту іноземних мов та був відрахований. 19 травня 1958 року його умовно засудили «за антирадянську агітацію» (реабілітований 1994 року).
Протягом п'яти років працював на Корчуватському цегельному заводі. Закінчивши заочно інститут, працював викладачем німецької мови в Київському інженерно-будівельному інституті, Київському військовому училищі зв'язку.
У 1972-1990 роках – завідувач кафедри німецької мови Київського політехнічного інституту. Згодом Гнаткевич був народним депутатом України першого скликання з травня 1990 до травня 1994. Заступник голови Комісії з питань народної освіти і науки, входив до Народної Ради.
Також був народним депутатом України п'ятого скликання з 17 жовтня 2006 до червня 2007 від «Блоку Юлії Тимошенко», № 135 в списку. На час виборів: пенсіонер. Безпартійний член фракції «Блок Юлії Тимошенко» (з 17 жовтня 2006). Голова підкомітету з питань етнополітики та упередження національних конфліктів Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин (з 13 грудня 2006). 12 червня 2007 року достроково припинив свої повноваження під час масового складення мандатів депутатами-опозиціонерами з метою проведення позачергових виборів до Верховної ради
Зокрема, був народним депутат України шостого скликання з 23 листопада 2007 від «Блоку Юлії Тимошенко», № 110 в списку. На час виборів: пенсіонер, член партії ВО «Батьківщина». Член фракції «Блок Юлії Тимошенко» (з 23 листопада 2007). Голова підкомітету з питань жертв політичних репресій, етнополітики, упередження національних конфліктів, біженців, міграції та у зв'язках з українцями, які проживають за кордоном Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин (з 26 грудня 2007).
Нагороди:
- Орден «За заслуги» ІІІ ступеня (серпень 1997 рік).
- Орден Архістратига Михаїла (квітень 1995 рік).
- Орден Рівноапостольного князя Володимира (квітень 2010 рік).
До слова, на війні загинув 57-річний депутат Вишгородської міської ради з Київщини, майстер бойових мистецтв, доброволець Олександр Кладієнко на позивний Дядя Саша.
Коментарі
Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]