Кличко після чистки оточення призначив двох керівників департаментів

Призначені тимчасово керівники двох департаментів працюватимуть до кінця літа

Київський міський голова Віталій Кличко розпорядився, хто буде виконувати обов’язки раніше звільненого на тлі корупційних скандалів директора столичного департаменту соціальної та ветеранської політики, а також звільненого директора департаменту захисту довкілля. Також мер Києва призначив тимчасового очільника комунального підприємства «Спецжитлофонд». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відповідні розпоряджень Віталія Кличка.

Згідно розпорядження №434 «Про виконання обов’язків директора Департаменту соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)», згадані обов’язки покладені на Максима Бученка – заступника директора департаменту, котрим до останнього часу був звільнений Кличком Руслан Світлий. Бученко виконуватиме обов’язки до 31 серпня 2025 року.

Замість звільненого з посади Олександра Возного обов’язки директора Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату, згідно розпорядження №436, виконуватиме до 31 серпня 2025 року один з вищих посадовців цього департаменту Сергій Сабуров.

А обов’язки директора комунального підприємства з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення «Спецжитлофонд» Кличко поклав розпорядженням №437 на Віктора Коломійця – «до вирішення питання щодо призначення директора цього підприємства в установленому порядку».

Нагадаємо, 28 травня 2025 року директор Департаменту захисту довкілля КМДА Олександр Возний звільнений з посади директора Департаменту захисту довкілля КМДА за угодою сторін.

Раніше повідомлялоя, що 29 травня на погоджувальній раді мер Києва Віталій Кличко дав доручення винести на розгляд наступного пленарного засідання Київради проєкт рішення «Про висловлення недовіри та звільнення заступників голови Київської міської державної адміністрації та інших посадових осіб Київської міської державної адміністрації».

21 березня співробітники Служби безпеки України вручили підозри заступникам директора Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА. Слідство вважає, що посадовці могли бути причетні до привласнення або розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем (ст. 191 ч. 5 Кримінального кодексу України). У За даними СБУ йшлося про розслідування привласнення майже 60 млн грн, виділених на паліативну допомогу. Серед підозрюваних — також колишній посадовець КМДА, який нині керує столичною психлікарнею. Його затримали при спробі втечі за кордон.