Скандал із Назарієм Гусаковим. Шмигаль дав вказівку Мінсоцполітики

Раніше Нацполіція розпочала два кримінальні провадження щодо збору коштів для Назарія Гусакова

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству соціальної політики підготувати пропозиції для посилення звітності та прозорості благодійних зборів. Це сталося після резонансного випадку із Назарієм Гусаковим, який збирав кошти на лікування, але пізніше виїхав за кордон. По це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канал Дениса Шмигаля.

Денис Шмигаль наголосив на необхідності посилення контролю за прозорістю зборів. «Після останнього резонансного випадку доручив Мінсоцполітики підготувати пропозиції щодо посилення звітності та прозорості благодійних зборів», - йдеться у повідомленні.

«Главком» повідомляв, що український громадський активіст Назарій Гусаков, відомий своєю боротьбою зі спінальною м’язовою атрофією (СМА) та регулярними зборами коштів на лікування, опинився в епіцентрі гучного скандалу. Волонтери та медійники запідозрили його у махінаціях після того, як він не зміг надати звіти про витрачені донати. Ситуація швидко загострилася, коли спливли докази його ставок у казино та обіг мільйонів доларів США на криптогаманці.

Рік тому Львівська міська рада виділила 3,5 млн грн на 14 флаконів «Рисдипламу», ще 14 флаконів безкоштовно надала компанія «Рош Україна». Цього мало вистачити на 9 місяців лікування (з червня 2024 року до березня 2025 року). Однак збір коштів на лікування, згідно з його Telegram-каналом, не припинявся.

Також Гусаков уперше прокоментував звинувачення у шахрайстві. На скандал відреагував президент Володимир Зеленський. Він заслухав доповідь міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка щодо цієї ситуації.

«Главком» інформував, що Нацполіція розпочала два кримінальні провадження щодо збору коштів для Назарія Гусакова. Правоохоронці розпочали кримінальні провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Встановлюється коло потерпілих, які могли стати жертвами шахрайства, а також місце перебування Назарія Гусакова та інших осіб, які могли допомагати йому у незаконних оборудках. Триває досудове розслідування.