Головна Країна Політика
search button user button menu button

Скандал із Назарієм Гусаковим. Шмигаль дав вказівку Мінсоцполітики

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
google social img telegram social img facebook social img
Скандал із Назарієм Гусаковим. Шмигаль дав вказівку Мінсоцполітики
Глава уряду доручив посилити контроль за благодійними зборами
фото: Telegram/Денис Шмигаль

Раніше Нацполіція розпочала два кримінальні провадження щодо збору коштів для Назарія Гусакова

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству соціальної політики підготувати пропозиції для посилення звітності та прозорості благодійних зборів. Це сталося після резонансного випадку із Назарієм Гусаковим, який збирав кошти на лікування, але пізніше виїхав за кордон. По це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канал Дениса Шмигаля.

Денис Шмигаль наголосив на необхідності посилення контролю за прозорістю зборів. «Після останнього резонансного випадку доручив Мінсоцполітики підготувати пропозиції щодо посилення звітності та прозорості благодійних зборів», - йдеться у повідомленні.

«Главком» повідомляв, що український громадський активіст Назарій Гусаков, відомий своєю боротьбою зі спінальною м’язовою атрофією (СМА) та регулярними зборами коштів на лікування, опинився в епіцентрі гучного скандалу. Волонтери та медійники запідозрили його у махінаціях після того, як він не зміг надати звіти про витрачені донати. Ситуація швидко загострилася, коли спливли докази його ставок у казино та обіг мільйонів доларів США на криптогаманці.

Рік тому Львівська міська рада виділила 3,5 млн грн на 14 флаконів «Рисдипламу», ще 14 флаконів безкоштовно надала компанія «Рош Україна». Цього мало вистачити на 9 місяців лікування (з червня 2024 року до березня 2025 року). Однак збір коштів на лікування, згідно з його Telegram-каналом, не припинявся.

Також Гусаков уперше прокоментував звинувачення у шахрайстві. На скандал відреагував президент Володимир Зеленський. Він заслухав доповідь міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка щодо цієї ситуації.

«Главком» інформував, що Нацполіція розпочала два кримінальні провадження щодо збору коштів для Назарія Гусакова. Правоохоронці розпочали кримінальні провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Встановлюється коло потерпілих, які могли стати жертвами шахрайства, а також місце перебування Назарія Гусакова та інших осіб, які могли допомагати йому у незаконних оборудках. Триває досудове розслідування.

Читайте також:

Теги: Міністерство соціальної політики активісти скандал благодійність Денис Шмигаль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сварка Трампа та Маска. Нам потрібно радіти чи переживати?
Сварка Трампа та Маска. Нам потрібно радіти чи переживати?
7 червня, 09:07
У компанії наголошують, «Егерзунд Сіфуд» проводить вилов риби в водах Норвегії
Чи безпечно їсти форель з Egersund? Торгова мережа відреагувала на дані відомого забудовника про ртуть
26 травня, 13:17
Жест Навроцького, який викликав запитання у глядачів
Кандидат у президенти Польщі втрапив у скандал через незвичайний жест на дебатах
24 травня, 16:57
За словами Куковальської, традиція безкоштовного входу до музеїв 18 травня в Україні законодавчо не закріплена
Винен Мінкульт? Директорка Софійського заповідника пояснила, чому у День музеїв не було безплатного входу
26 травня, 14:14
Садиба Ницке 1893 року розташована на вулиці Верхній Вал, 4
Столична влада підтримала петицію щодо збереження старовинної садиби Ницке
28 травня, 15:45
47-річному киянину оголошено про підозру у службовій недбалості
Посадовець держцентру радіочастот отримав підозру у завданні державі мільйонних збитків
13 червня, 14:59
Раніше Данилко пояснив, що не відмовляється від російської мови, бо інакше він не зміг би спілкуватися з іншими зірками
Мовний омбудсмен відреагував на спів Сердючки російською у Києві
14 червня, 18:19
31-річний Дмитро Ісаєнко загинув під завалами будинку у Києві
Безугла втрапила у скандал через допис про загиблого під час обстрілу студента
18 червня, 14:38
Зеленський вислухав доповідь міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка
Президент відреагував на гучний скандал із активістом Назарієм Гусаковим
Вчора, 15:59

Політика

Замах на Зеленського. Глава СБУ Малюк розкрив деталі гучної минулорічної реалізації
Замах на Зеленського. Глава СБУ Малюк розкрив деталі гучної минулорічної реалізації
Скандал із Назарієм Гусаковим. Шмигаль дав вказівку Мінсоцполітики
Скандал із Назарієм Гусаковим. Шмигаль дав вказівку Мінсоцполітики
Зеленський прибув до Британії
Зеленський прибув до Британії
Безугла порівняла колишніх колег з комітету оборони з хомʼячками
Безугла порівняла колишніх колег з комітету оборони з хомʼячками
Новий генпрокурор пояснив, чому президент не представив його після призначення
Новий генпрокурор пояснив, чому президент не представив його після призначення
Війна Ізраїлю проти Ірану: дипломат пояснив, на чиєму боці має бути Україна
Війна Ізраїлю проти Ірану: дипломат пояснив, на чиєму боці має бути Україна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
250K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 червня: ситуація на фронті
97K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 червня 2025
43K
«Гру ще не закінчено»: головний помічник верховного лідера Ірану зробив заяву
41K
Білоруський опозиціонер Тихановський уперше зробив заяву про Україну
31K
Івана Купала в 2025 році: дата, традиції, що не можна робити
31K
Сухопутні війська розкрили деталі удару РФ по полігону ЗСУ

Новини

ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
Вчора, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
16 червня, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19

Прес-релізи

HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
20 червня, 19:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua