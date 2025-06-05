Рада перейменувала майже дві сотні населених пунктів: повний список

Відповідне рішення ухвалили 257 нардепів

Верховна Рада ухвалила дві постанови про перейменування населених пунктів, назви яких містять символіку російської імперської політики або не відповідають стандартам державної мови. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Романа Лозинського.

За відповідне рішення проголосували 257 народних обранців.

Постанова 31259

У Дніпропетровській області: село Юр’ївка Дніпровського району перейменовано на село Юріївка; село Зелена Роща Синельниківського району на село Щасливе; село Новий Посьолок Синельниківського району на село Мирне; селище Жемчужне Павлоградського району на селище Ясне.

село Юр’ївка Дніпровського району перейменовано на село Юріївка; село Зелена Роща Синельниківського району на село Щасливе; село Новий Посьолок Синельниківського району на село Мирне; селище Жемчужне Павлоградського району на селище Ясне. У Донецькій області: село Юр’ївка Бахмутського району стало селом Юріївка; село Гусельщикове Кальміуського району перейменували на село Гусельникове; село Тавричеське Кальміуського району на село Таврійське; село Юр’ївка Маріупольського району на село Юріївка; село Побєда Покровського району на село Перемога.

село Юр’ївка Бахмутського району стало селом Юріївка; село Гусельщикове Кальміуського району перейменували на село Гусельникове; село Тавричеське Кальміуського району на село Таврійське; село Юр’ївка Маріупольського району на село Юріївка; село Побєда Покровського району на село Перемога. У Запорізькій області: село Вячеславка Бердянського району перейменували на село В’ячеславка; селище Новотавричеське Запорізького району на селище Новотаврійське; село Юльївка Запорізького району на село Юліївка; село Добровольчеське Мелітопольського району на село Добровольче; село Юр’ївка Мелітопольського району на село Юріївка.

село Вячеславка Бердянського району перейменували на село В’ячеславка; селище Новотавричеське Запорізького району на селище Новотаврійське; село Юльївка Запорізького району на село Юліївка; село Добровольчеське Мелітопольського району на село Добровольче; село Юр’ївка Мелітопольського району на село Юріївка. У Київській області: Каменка Вишгородського району стала Кам’янкою.

Каменка Вишгородського району стала Кам’янкою. У Кіровоградській області: село Надеждівка Голованівського району стало Надіївкою, село Майське Кропивницького району перейменували на село Гайок; селище Южне Кропивницького району на селище Гаї; село Юр’ївка Кропивницького району на село Юріївка; село Юр’ївка Ганнівської сільської територіальної громади Новоукраїнського району на село Юріївка; село Юр’ївка Добровеличківської селищної територіальної громади Новоукраїнського району на село Юріївка.

село Надеждівка Голованівського району стало Надіївкою, село Майське Кропивницького району перейменували на село Гайок; селище Южне Кропивницького району на селище Гаї; село Юр’ївка Кропивницького району на село Юріївка; село Юр’ївка Ганнівської сільської територіальної громади Новоукраїнського району на село Юріївка; село Юр’ївка Добровеличківської селищної територіальної громади Новоукраїнського району на село Юріївка. У Луганській області: село Уткине Алчевського району стало Утчиним, селище Чорнухине Алчевського району перейменували на селище Чорнушине; селище Юр’ївка Алчевського району на селище Юріївка; місто Сорокине Довжанського району на місто Сорочине; село Коробкине Довжанського району на село Коробчине; село Уткине Довжанського району на село Утчине; село Мала Юр’ївка Луганського району на село Мала Юріївка; селище Новосімейкіне Луганського району на селище Новосімейчине;село Придорожне Луганського району на село Придорожнє; селище Сімейкине Луганського району на селище Сімейчине; селище Єсаулівка Ровеньківського району на селище Осавулівка; село Гречишкине Щастинського району на село Гречищине; село Денежникове Щастинського району на село Петропавлівське; село Лопаскине Щастинського району на село Лопащине; селище Побєда Щастинського району на селище Перемога;

село Уткине Алчевського району стало Утчиним, селище Чорнухине Алчевського району перейменували на селище Чорнушине; селище Юр’ївка Алчевського району на селище Юріївка; місто Сорокине Довжанського району на місто Сорочине; село Коробкине Довжанського району на село Коробчине; село Уткине Довжанського району на село Утчине; село Мала Юр’ївка Луганського району на село Мала Юріївка; селище Новосімейкіне Луганського району на селище Новосімейчине;село Придорожне Луганського району на село Придорожнє; селище Сімейкине Луганського району на селище Сімейчине; селище Єсаулівка Ровеньківського району на селище Осавулівка; село Гречишкине Щастинського району на село Гречищине; село Денежникове Щастинського району на село Петропавлівське; село Лопаскине Щастинського району на село Лопащине; селище Побєда Щастинського району на селище Перемога; У Миколаївській області: село Юр’ївка Вознесенського району стало Юріївкою; село Гур’ївка Миколаївського району перейменували на село Гуріївка; село Новоюр’ївка Миколаївського району на село Новоюріївка; село Синюхин Брід Первомайського району на село Синюшин Брід.

село Юр’ївка Вознесенського району стало Юріївкою; село Гур’ївка Миколаївського району перейменували на село Гуріївка; село Новоюр’ївка Миколаївського району на село Новоюріївка; село Синюхин Брід Первомайського району на село Синюшин Брід. В Одеській області: село Юр’ївка Болградського району тепер Юріївка; село Яновка Подільського району перейменували на село Янівка; село Ольгинове Роздільнянського району на село Ольжинове.

село Юр’ївка Болградського району тепер Юріївка; село Яновка Подільського району перейменували на село Янівка; село Ольгинове Роздільнянського району на село Ольжинове. У Полтавській області: село Юр’ївка Миргородського району стало Юріївкою.

село Юр’ївка Миргородського району стало Юріївкою. У Сумській області: село Бунякине Конотопського району стало Бунячиним; село Гречкине Конотопського району перейменували на село Гречки; село Грибаньове Конотопського району на село Грибанів; село Жабкине Конотопського району на село Жабчине; село Лебедєве Конотопського району на село Лебеді; село Папкине Конотопського району на село Папчине; село Сімейкине Конотопського району на село Сімейчине; село Новопостроєне Охтирського району на село Новозбудоване; село П’яткине Охтирського району на село П’ятчине; село Пашкине Сумського району на село Пащине; село Горькове Роменського району на село Горкове; село Ємадикине Шосткинського району на село Ємадичине;село Марчихина Буда Шосткинського району на село Марчишина Буда; село Сорокине Шосткинського району на село Сорочине.

Постанова 31259

У Волинській області: село Петрове Володимирського району перейменовано на село Цуцнів;

село Петрове Володимирського району перейменовано на село Цуцнів; У Дніпропетровській області: селище Хорошеве Синельниківського району перейменовано на селище Привільне;

селище Хорошеве Синельниківського району перейменовано на селище Привільне; У Закарпатській області: село Тисалово Тячівського району перейменовано на село Тисолово;

село Тисалово Тячівського району перейменовано на село Тисолово; В Івано-Франківській області: село Церковна Калуського району перейменовано на село Церківна; село Воскресинці Коломийського району – на село Воскресінці;село Троїця Коломийського району на село Трійця; село Вороненко Надвірнянського району – на село Вороненка;

село Церковна Калуського району перейменовано на село Церківна; село Воскресинці Коломийського району – на село Воскресінці;село Троїця Коломийського району на село Трійця; село Вороненко Надвірнянського району – на село Вороненка; У Львівській області: село Милошевичі Львівського району на село Милошовичі; селище Рудне Львівського району на селище Рудно;село Кавське Стрийського району на село Кавсько;село Лозино Яворівського району на село Лозина;

село Милошевичі Львівського району на село Милошовичі; селище Рудне Львівського району на селище Рудно;село Кавське Стрийського району на село Кавсько;село Лозино Яворівського району на село Лозина; В Одеській області: селище Новохолмське Болградського району на селище Аліяга;село Холмське Болградського району на село Селіогло;

селище Новохолмське Болградського району на селище Аліяга;село Холмське Болградського району на село Селіогло; У Тернопільській області: село Саджівка Чортківського району на село Саджівки;

село Саджівка Чортківського району на село Саджівки; У Харківській області: село Мар’їне Богодухівської міської територіальної громади Богодухівського району на село Затишне;село Новоселівка Богодухівської міської територіальної громади Богодухівського району на село Заозерне;село Коропове Чугуївського району на село Коробів Хутір;село Островерхівка Чугуївського району на село Гостроверхівка;

село Мар’їне Богодухівської міської територіальної громади Богодухівського району на село Затишне;село Новоселівка Богодухівської міської територіальної громади Богодухівського району на село Заозерне;село Коропове Чугуївського району на село Коробів Хутір;село Островерхівка Чугуївського району на село Гостроверхівка; У Хмельницькій області: село Мала Щурка Кам’янець-Подільського району на село Мала Шурка.

Нагадаємо, торік 19 вересня народні депутати проголосували за перейменування 328 населених пунктів в Україні. Згідно з постановою, перейменуванню підлягають населені пункти, назви яких русифіковані або містять російські та радянські наративи.

Зокрема, перейменовуються назви, присвячені московським діячам: Пушкіно, Мічуріна, Максима Горького, Кутузівка, Суворове, Некрасове тощо. Серед пропозицій перейменування багато назв, пов’язаних з радянськими святами або символікою. Наприклад, це Перше Травня, Першотравенка, Первомайське, Першотравневе, Першотравенськ, Маївка тощо.