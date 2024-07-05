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Заміна Шмигаля призведе до відставки всього Кабміну – нардеп Веніславський

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Заміна Шмигаля призведе до відставки всього Кабміну – нардеп Веніславський
Один із законів забороняє припинення повноважень Кабінету міністрів під час воєнного стану
фото з відкритих джерел

Як пояснив нардеп Веніславський, для звільнення Шмигаля доведеться переписати закон

Потенційна відставка прем’єр-міністра Дениса Шмигаля призведе до відставки всього складу Кабінету міністрів, що заборонено законодавством. Про це заявив народний депутат Федір Веніславський в ефірі «Радіо Свобода».

За словами Веніславського, стаття 10 закону «Про правовий режим воєнного стану» забороняє припинення повноважень Кабінету міністрів під час воєнного стану. Тому, каже Веніславський, без змін до законодавства для звільнення Шмигаля наразі немає юридичних можливостей.

«Коли конкретний міністр пише заяву про відставку або прем’єр-міністр вносить подання [про це], ми його розглядаємо, але (повноваження – «Главком») повного складу Кабінету міністрів за законом припинені бути не можуть», – додав він.

Водночас нардеп анонсував «точкові рішення» про звільнення кількох міністрів, до ефективності діяльності яких виникають питання.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський втомився від премʼєр-міністра Дениса Шмигаля і нарешті готовий змінити голову уряду. Про це минулого тижня із посиланням на джерела написали журналісти «Української правди». Мовляв, немає креативних рішень і пропозицій. Проте, зі схожим формулюванням Шмигаля «звільняють» чи не протягом всіх 4,5 років його каденції. Про що вже писав «Главком».

Раніше «Главком» повідомляв, що Кабінет міністрів України очікують зміни. Зокрема, планується звільнення низки міністрів, деякі ж з урядовців змінять свої посади. Зокрема, після цього парламент відправив у відставку Олександра Кубракова з посади віцепрем'єра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури

Як повідомлялося, уряд розпорядився, аби міністри невідкладно з'їздили до регіонів, особливо до прифронтових. Ця ініціатива відбулася після критики президента України Володимира Зеленського під час візиту на Донбас.

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Теги: Денис Шмигаль Кабмін звільнення уряд прем’єр-міністр Володимир Зеленський Федір Веніславський

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