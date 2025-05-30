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Випускники медичних вишів отримають 200 тис. грн: кого стосується

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Випускники медичних вишів отримають 200 тис. грн: кого стосується
Уряд ухвалив рішення щодо виплат для випускників медичних вишів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Шмигаль: Це дієва підтримка молодих спеціалістів та засіб подолання кадрового дефіциту медиків

Випускники медичних вишів зможуть отримати одноразову виплату у 200 тис. грн. Уряд ухвалив відповідне рішення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністра Дениси Шмигаля.

Йдеться про тих, хто влаштовується на роботу в медичні заклади сільської місцевості або на території активних бойових дій.

«Це дієва підтримка молодих спеціалістів та засіб подолання кадрового дефіциту медиків на місцях», – наголосив Шмигаль.

Як повідомлялося, з 4 квітня 2025 року набувають чинності зміни у законодавстві щодо соціального страхування. Відтепер працівники зможуть отримувати допомогу по тимчасовій непрацездатності як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом.

Нагадаємо, що громадяни, які досягли 65-річного віку та не мають права на пенсію через недостатній страховий стаж, можуть претендувати на державну підтримку. Розмір виплат визначається з урахуванням прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

До слова, українським біженцям у Польщі можуть виплатити одноразову допомогу на кожну дитину шкільного віку. Як відомо, 1 липня в Польщі традиційно стартує прийом заявок на державну допомогу у рамках програми Dobry Start. Ця програма передбачає одноразову виплату у розмірі 300 польських злотів (це приблизно $78 або 3 267 гривень) на кожну дитину шкільного віку.

Теги: Кабмін гроші Денис Шмигаль медик

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