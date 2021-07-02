Напад на Потураєва: в Раді вирішили забрати акредитацію у Ірми Крат

Ірму Крат позбавили акредитації після того, як вона вдарила Потураєва в лице

Комітет Верховної Ради з питань свободи слова вирішив позбавити акредитації до парламенту блогерку Ірму Крат, яка напередодні зірвала брифінг народних депутатів від фракції «Слуга народу», напавши на депутата Микиту Потураєва.

Про це в коментарі Укрінформу повідомила голова підкомітету з питань права громадян на інформацію Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Тетяна Циба (фракція «Слуга народу»).

«Комітет прийняв рішення про позбавлення її акредитації і засудив її дії», – сказала Циба.

Нагадаємо, народний депутат від «Слуги народу» Микита Потураєв отримав удар в обличчя під час брифінгу у Верховній Раді 1 липня.

Так, фракція «Слуга народу» оголошувала про створення нового міжфракційного об’єднання «Демократія 2.0.». Депутати заявили, що подають заяву про це до спікера.

Під час цього брифінгу скандальна «активістка» Ірма Крат, яка ще називає себе журналісткою, вийшла до голови комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микити Потураєва та вдарила його кулаком в обличчя.

Через кілька секунд трансляція брифінгу припинилася. На оприлюднених журналістом Яном Доброносовим кадрах видно, що жінка також намагалася вдарити нардепа сумочкою. Після інциденту її забрали правоохоронці.

До слова, на днях «Слуги народу» Тищенко та Куницький побилися в їдальні Ради.