«Треба поставити крапку». В «Слузі народу» пояснили, чому хочуть героїзувати Бандеру та Шухевича

Нардепи рекомендують президенту надати звання Героя України Тарасу Бульбі-Боровцю та повернути це звання Степану Бандері, а також Роману Шухевичу

Напередодні канікул у Верховній Раді був зареєстрований постанова №5721, яка обіцяє стати однією з найбільш резонансних уже восени. Нардепи рекомендують президенту надати звання Героя України Тарасу Бульбі-Боровцю та повернути це звання Степану Бандері, а також Роману Шухевичу. В інтерв’ю «Главкому» нардеп від «Слуги народу» Микита Потураєв заявив, що на його думку постанова набере необхідну кількість голосів.

«Тут навіть немає особливо про що сперечатися, бо де-факто суспільство вже нормально це сприймає, виросло покоління, яке знає невикривлену історію. Треба просто поставити в цьому питанні крапку», – заявив депутат.

Він вважає, що в суспільстві наразі є консенсус щодо УПА, персон Бандери та Шухевича. І протилежні думки, що ніби навпаки ця тема суспільство розділює, притаманні проросійському середовищу.

«Якісь розмови про це можуть бути тільки з боку проросійських агентів впливу і людей, що знаходяться під їхнім впливом», – вважає «слуга».

Потураєв наголосив, що обговорення цього проєкту можна очікувати не раніше вересня, адже Рада скоро йде на канікули.

«Я не впевнений, що він навіть вже потрапив до нас у комітет, пройшовши всі процедури. Якщо він цього тижня прийде до комітету, то ми можемо його і розглянути до канікул», – додав нардеп.

На питання журналіста, що наразі змінилося, адже начебто раніше «Слуги народу» завжди намагалися обходити подібні чутливі для їхнього виборця питання, Потураєв заявив, що він не погоджується з такою думкою.

«Я не можу погодитись, що ми намагалися обходити ці питання. Коли подібні речі виникали, вони підтримувалися якщо не всіма депутатами нашої фракції, але багатьма. Ніякої сенсації в цьому нема. Ми маємо відстоювати власну історію зі всіма величними і трагічними подіями, які в ній були, і наше трактування, яке має базуватись на реальних історичних фактах. УПА – це дуже важлива сторінка нашої історії, зокрема, для процесу нашого державотворення.

От що росіяни постійно намагаються зробити – і власними руками, і руками своїх сателітів? Вони прагнуть виставити Україну ледве не союзником нацистської Німеччини. Хоча саме СРСР був союзником нацистської Німеччини з 1939 по 1941 роки. І якщо Росія є правонаступником СРСР, то саме вона має вибачатися. УПА вони називають колаборантами, звинувачують українців в тому, що вони знищували євреїв і мають нести відповідальність за Голокост», – резюмував нардеп.

Більше читайте в інтерв’ю «Главкома»: Микита Потураєв: Треба поставити крапку в питанні Бандери та Шухевича