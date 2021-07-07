Голова української делегації розповів, як росіяни хотіли зірвати прийняття резолюції в ПА ОБСЄ

Потураєв: «Росія вдавалася до відвертого шантажу і погрожувала вийти зі складу асамблеї»

Попри шалений спротив представників Росії, ПА ОБСЄ вдалося прийняти запропоновану українською делегацією термінову резолюцію щодо окупації Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей. Про це заявив в інтерв'ю «Главкому» Микита Потураєв, нардеп від «Слуги народу».

«ПА ОБСЄ прийняла термінову резолюцію, яка була нами запропонована та суворо засуджує триваючу окупацію Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей і військові злочини російської влади, збройних сил та найманців на тимчасово окупованих територіях. Резолюція також засуджує намагання Росії, всупереч міжнародному праву, заблокувати Керченську потоку та Азовське море», – зазначив голова української делегації.

За словами Потураєва ПА ОБСЄ висунула вимогу Росії припинити зухвалі порушення міжнародного законодавства і звільнити окуповані українські території. На що росіяни реагували шантажем і погрожували вийти з зі складу асамблеї. «Росія вдавалася до відвертого шантажу і погрожувала у разі підтримки української резолюції вийти зі складу асамблеї. Також була підтримана і резолюція США, яка засуджує зростання ненависті і насильства у світі, і робить окремий фокус на ситуаціі у Білорусі, а також резолюцію Нідерландів, яка повністю спрямована на засудження злочинів режиму Лукашенка. Тож російській і білоруській делегаціям довелося просто покинути засідання. При цьому білоруси були присутні онлайн у «зумі», але демонстративно відключилися», – розповів нардеп.

Нагадаємо, народний депутат Микита Потураєв отримав удар в обличчя під час брифінгу у Верховній Раді 1 липня.

Так, фракція «Слуга народу» оголошувала про створення нового міжфракційного об’єднання «Демократія 2.0.». Депутати заявили, що подають заяву про це до спікера.

Під час цього брифінгу скандальна «активістка» Ірма Крат, яка ще називає себе журналісткою, вийшла до голови комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микити Потураєва та вдарила його кулаком в обличчя.