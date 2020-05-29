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    В Україні хочуть повернути обов'язковий техогляд легковиків

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    В Україні хочуть повернути обов'язковий техогляд легковиків

    Повернення раніше скасованого в Україні обов'язкового техогляду для всіх легкових автомобілів – одна з умов Угоди про асоціацію з Є

    Міністерство інфраструктури має внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт про правила техогляду автомобілів.

    Про це повідомив міністр Владислав Криклій.

    Повернення раніше скасованого в Україні обов’язкового техогляду для всіх легкових автомобілів – одна з умов угоди про асоціацію з ЄС.

    У новому законі про техогляд обіцяють забрати цю функцію у МВС і виключити можливість поборів із водіїв.

    Законопроєкти, які вносилися в парламент раніше, не влаштовували представників Євросоюзу як потенційно корупційні.

    «Буде проєкт закону про загальнодержавний технічний огляд – але це буде не в тому вигляді. Жодних монополій в ньому не буде», – сказав міністр.

    Раніше на сайті Міністерства інфраструктури опублікували законопроєкт, розроблений для повернення обов’язкового технічного огляду транспортних засобів. Законопроєкт описує механізм повернення і проведення обов’язкового технічного контролю машини, правила використання тахографів, а також навчання для водіїв комерційного транспорту.

    Також Главком писав, що половина машин на газобалонному обладнанні з актами техекспертизи не можуть пройти сертифікацію.

     Читайте також: Це лише початок? Чому в Україні стрімко дорожчає автогаз
    машини автомобіль Міністерство інфраструктури Владислав Криклій
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