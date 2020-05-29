В Україні хочуть повернути обов'язковий техогляд легковиків



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Повернення раніше скасованого в Україні обов'язкового техогляду для всіх легкових автомобілів – одна з умов Угоди про асоціацію з Є

Міністерство інфраструктури має внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт про правила техогляду автомобілів.

Про це повідомив міністр Владислав Криклій.

Повернення раніше скасованого в Україні обов’язкового техогляду для всіх легкових автомобілів – одна з умов угоди про асоціацію з ЄС.

У новому законі про техогляд обіцяють забрати цю функцію у МВС і виключити можливість поборів із водіїв.

Законопроєкти, які вносилися в парламент раніше, не влаштовували представників Євросоюзу як потенційно корупційні.

«Буде проєкт закону про загальнодержавний технічний огляд – але це буде не в тому вигляді. Жодних монополій в ньому не буде», – сказав міністр.

Раніше на сайті Міністерства інфраструктури опублікували законопроєкт, розроблений для повернення обов’язкового технічного огляду транспортних засобів. Законопроєкт описує механізм повернення і проведення обов’язкового технічного контролю машини, правила використання тахографів, а також навчання для водіїв комерційного транспорту.

Також Главком писав, що половина машин на газобалонному обладнанні з актами техекспертизи не можуть пройти сертифікацію.