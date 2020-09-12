Опозиційна платформа «За життя» визначилася з кандидатом у мери Одеси, – ЗМІ



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В 2013-2014 рр. Скорик очолював Одеську облдержадміністрацію. Під час Революції Гідності відкрив двері ОДА для проросійських бойовиків

На користь кандидата зіграли політичний та управлінський досвід, непогана пізнаваність серед одеситів

Кандидатом на посаду міського голови Одеси від «Опозиційної платформи «За життя» став народний депутат, голова Одеської обласної державної адміністрації часів Януковича Микола Скорик.

Керівництво політсили після тривалих коливань зупинило свій вибір на Скорику. Основними його конкурентами були однопартійка Тетяна Плачкова та Дмитро Голубов, в минулому наближений до чинного міського одеського мера Геннадія Труханова. Про це із посиланням на власні джерела розповідає інтернетгазета Думская.net.

Як зазначається, на користь нардепа зіграли політичний та управлінський досвід, непогана пізнаваність серед одеситів, що переважило негативний бекграунд – «низький рейтинг і причетність до таких резонансних справах, як побиття журналістів 19 лютого 2014 року».

В 2013-2014 рр. Скорик очолював Одеську облдержадміністрацію. Під час Революції Гідності відкрив двері ОДА для проросійських бойовиків різного штибу – від ліваків до ультраправих. Прославився на всю країну закладкою дверей адміністрації бетонними блоками. 19 лютого 2014 року за наказом або з мовчазної згоди (є різні версії) Скорика група молодиків побила активістів проукраїнських сил, що мітингували перед ОДА, й працівників ЗМІ.

Проведення місцевих виборів призначено на 25 жовтня 2020 року.

Нагадаємо, партія Зеленського висуває в мери Одеси актора «Джентельмен-шоу» Олега Філімонова.

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