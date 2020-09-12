Мобільні військові шпиталі проти коронавірусу. Стало відомо, яку ідею відхилив Зеленський



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В військових шпиталях є навчені люди та лікарі на випадки глобальної кризової ситуації в Україні

«Коли розпочалася епідемія, ми пропонували президенту розгорнути мобільні військові шпиталі», – Апаршин

Колишній генеральний директор Директорату з питань національної безпеки та оборони ОПУ Іван Апаршин на початку пандемії запропонував президенту України Володимиру Зеленському використати мобільні військові шпиталі для того, щоб зменшити навантаження на цивільних лікарів. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».

За словами екс-чиновника, в військових шпиталях є вже навчені люди та лікарі на випадки глобальної кризової ситуації в Україні.

«Коли тільки розпочалася епідемія коронавірусу, ми тоді запропонували президенту Зеленському розгорнути мобільні військові шпиталі. Призвати туди мобілізаційний ресурс. У нас же дуже багато лікарів в ЗСУ, які знаходяться сьогодні в цивільному секторі, але мають досвід щодо біологічної та хімічної зброї. Якщо б ми тоді своєчасно зреагували, то сьогодні вже б мали базу, інфраструктуру, два-три комплекти підготовлених, навчених фахівців, які готові приходити і працювати саме в таких умовах», – зазначив Апаршин.

Крім того, колишній чиновник додає, що держава має готуватися до таких ситуації заздалегідь, тому і був розроблений План оборони, ухвалення якого постійно відкладають.

«Цим має займатися держава, саме для цього створюються такі документи, щоб на державному рівні реагувати на глобальні виклики. До них треба готуватися заздалегідь, треба планувати, створювати резерви, підготовчу базу мати, використовувати науку. В цьому і полягав наш задум, коли ми планували цей документ – План оборони. Це ж не тільки застосування армії. Це і цивільне населення, і комплекс заходів, наприклад, щодо запасів ліків, продовольства. А також план евакуації і т.д. Це дуже складні документи, складна робота. На жаль, на мій погляд, ми втратили рік, прориву я тут не бачу», – наголосив Апаршин.

Як повідомлялося, Рада надала президенту право затверджувати план оборони і його структуру.

Нагадаємо, що уряд ще в 2019 році зробив заяву про бажання розробити План оборони України.

До слова, у світі вже зареєстровано понад 27,7 млн хворих на коронавірус.

Також, столиця визначила «коронавірусні» лікарні третьої хвилі.