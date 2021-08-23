Зеленський не запросив на урочистості жодного нардепа, хто голосував за відновлення Незалежності України

На святкові заходи з нагоди 30-річчя Незалежності запрошені лише чиновники Офісу Президента, Кабміну, діючі нардепи від Слуги народу із родинами, зазначив Розенко

На урочистості з нагоди 30-річчя Незалежності України Офіс Президента не запросив жодного народного депутата, що голосували у 1991 році за відновлення Незалежності України. Про це повідомив народний депутат України першого скликання Олесь Шевченко.

«Днями Офіс Президента вирішив скоротити число запрошених депутатів 1 скликання з 10 до 5. А сьогодні з Офісу Президента повідомили, що число запрошених депутатів, які голосували за Акт проголошення Незалежності, вирішено скоротити з 5 до нуля. Повідомляю також, що цього разу, на відміну від усіх попередніх років, депутати-засновники і політичні в'язні кагебістсько-комуністичної радянської влади не отримали за своїм бажанням перепусток на святковий військовий парад. Під час Урочистих зборів у Верховній Раді планується перерва для проведення короткої позачергової сесії, на якій діючі депутати мають затвердити новий, так званий «великий», герб України. Депутатам-засновникам сьогоднішньої Української держави дозволено зібратися в комітетській їдальні на фуршет за власний рахунок.Вітаю з 30-річним ювілеєм державної незалежності, дорогі друзі!» - написав Шевченко.

Таке рішення Офісу президента розкритикував колишній міністр соціальної політики Павло Розенко.

«Не запросили нікого з колишніх депутатів першого скликання на військовий парад з нагоди Дня Незалежності! Не запрошено жодного політв‘язня, жодного дисидента, які відсиділи в радянських тюрмах за ідею незалежності!! На ці заходи запрошені лише чиновники Офісу Президента, Кабміну, діючі нардепи від Слуги народу із родинами!! Зеленський і Слуги Народу думають, що здобули Незалежність для України лише вони два роки тому??? Слуги народу, які читають мене: вам не соромно за все це???? Може, матимете хоч честь і совість за ніч виправити ситуацію????» - написав Розенко.

Нагадаємо, 18 серпня в центрі Києва відбулась перша репетиція військового параду до 30-ї річниці Незалежності. Дивіться фоторепортаж.

Зазначимо, на парад до Дня Незалежності вийдуть нові українські бронеавтомобілі.

Також стало відомо, що 24 серпня призупинять функціонування паркувальних майданчиків на вул. Хрещатик (від Бессарабської площі до Європейської площі), зокрема на місцях стоянки транспортних засобів Збройних сил України, які перевозять особовий склад піших парадних розрахунків на б-рі Лесі Українки (в обидва напрямки), Володимирському проїзді, вул. Богдана Хмельницького, Набережному шосе, Парковій дорозі.

24 серпня із 08:00 до закінчення заходів тимчасово закриють на вхід і вихід зі станції метро «Майдан Незалежності» та «Хрещатик» на Алею Героїв Небесної Сотні до завершення урочистих заходів у центрі міста. Проте у ніч з 24 на 25 серпня буде продовжено роботу пасажирського транспорту загального користування на дві години.

На час обмеження руху будуть внесені зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту, про що буде повідомлено окремо.

Із нагоди відзначення Дня Державного прапора та 30-ї річниці Незалежності України у Києві відбудуться 66 різнопланових заходів: фестивалі, урочисті концерти, велопробіги, спортивні чемпіонати, масовий заплив, культурно-освітній марафон, виставки тощо.

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