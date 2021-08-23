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    Зеленський запропонував Дуді запустити швидкісний потяг Київ - Варшава

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    Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Польщі Анджеєм Дудою - Зеленський запропонував Дуді запустити швидкісний потяг Київ - Варшава
    Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Польщі Анджеєм Дудою
    Фото: Офіс президента

    Зеленський виступив з ініціативою розвитку спільних інфраструктурних проектів

    Президент Володимир Зеленський у понеділок, 23 серпня, зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

    На сайті Офісу президента повідомляється, що Зеленський подякував Дуді за участь в інавгураційному саміті Кримської платформи, а польський президент у відповідь привітав президента України з успішним проведенням цієї великої міжнародної події.

    Дуда також запевнив, що Польща планує активно порушувати питання відновлення територіальної цілісності та суверенітету України під час свого майбутнього головування в ОБСЄ у 2022 році.

    Загалом переговори між Зеленським і Дудою стосувалися широкого кола питань: ситуації на Донбасі, російсько-білоруських військових навчань «Захід-2021», становища на кордоні з Білоруссю, подій в Афганістані, «Північного потоку – 2», спільних проєктів з диверсифікації постачання енергоносіїв.

    Окремо Зеленський виступив з ініціативою розвитку спільних інфраструктурних проектів, зокрема запуску швидкісного потяга між Києвом та Варшавою. Кілька років тому Міністерство інфраструктури повідомляло про плани підготувати техніко-економічне обґрунтування швидкісного залізничного сполучення за маршрутом Київ-Львів-Варшава-Берлін. Головна проблема такого проєкту – різна ширина колії в Європі та Україні.

    Президент Україні також подякував Анджею Дуді за гуманітарну допомогу в протидії Covid-19 та надання вакцин від коронавірусу.

    Теги: Київ Польща потяг Анджей Дуда Володимир Зеленський Міністерство інфраструктури президент
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    Зеленський запропонував Дуді запустити швидкісний потяг Київ - Варшава