Угорщина готова стати посередником переговорів України та Росії

Сіярто стверджує, що зробив пропозицію владі Росії та України

Угорщина заявила, що готова стати посередником переговорів України та Росії. Таку пропозицію озвучив міністр закордонних справ Петер Сіярто. Про це повідомив ввечері 25 лютого у своєму фейсбуці.

«Будапешт може служити безпечним місцем проведення переговорів як для російської, так і для української делегацій«, – сказав Петер Сіярто.

Він стверджує, що зробив пропозицію владі Росії та України, жодна з них поки її не відхилила.

«Я щиро сподіваюся, що протягом кількох годин чи днів можна буде досягти згоди, щоб почати обговорення. Чим швидше почнуться переговори, тим швидше настане мир і тим менше людей загине у війні«, – сказав Сіярто.