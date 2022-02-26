Угорщина готова стати посередником переговорів України та Росії
Сіярто стверджує, що зробив пропозицію владі Росії та України
Угорщина заявила, що готова стати посередником переговорів України та Росії. Таку пропозицію озвучив міністр закордонних справ Петер Сіярто. Про це повідомив ввечері 25 лютого у своєму фейсбуці.
«Будапешт може служити безпечним місцем проведення переговорів як для російської, так і для української делегацій«, – сказав Петер Сіярто.
Він стверджує, що зробив пропозицію владі Росії та України, жодна з них поки її не відхилила.
«Я щиро сподіваюся, що протягом кількох годин чи днів можна буде досягти згоди, щоб почати обговорення. Чим швидше почнуться переговори, тим швидше настане мир і тим менше людей загине у війні«, – сказав Сіярто.
Нагадаємо, другу добу триває війна з російськими окупантами. У Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі відомо про трьох поранених. Радник очільника МВС Антон Геращенко також повідомив, що росіяни били по Києву крилатими або балістичними ракетами. «Потужні два вибухи у Києві, – робота українських систем ППО. Просимо не панікувати, а у випадку, коли чуєте сирени, перейти до укриття», – зазначили у Держспецзв'язку. За даними Пентагону протягом доби російські окупанти випустили понад 160 ракет по Україні.
Нагадаємо, другу добу триває війна з російськими окупантами. У Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі відомо про трьох поранених.
Радник очільника МВС Антон Геращенко також повідомив, що росіяни били по Києву крилатими або балістичними ракетами.
«Потужні два вибухи у Києві, – робота українських систем ППО. Просимо не панікувати, а у випадку, коли чуєте сирени, перейти до укриття», – зазначили у Держспецзв'язку.
За даними Пентагону протягом доби російські окупанти випустили понад 160 ракет по Україні.