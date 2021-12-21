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    Україна хоче взяти участь у саміті НАТО в 2022 році

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    Володимир Зеленський заявив, що сподівання щодо такого рішення НАТО &ndash; цілком серйозні - Україна хоче взяти участь у саміті НАТО в 2022 році
    Володимир Зеленський заявив, що сподівання щодо такого рішення НАТО – цілком серйозні
    фото з відкритих джерел

    На саміті Україна може отримати перспективу із конкретними датами

    На думку президента Зеленського, Україна може отримати сигнал щодо членства в НАТО на саміті, який відбудеться наприкінці червня 2022 року. Альянс може запросити офіційний Київ до участі в заході. Про це інформує «24 канал».

    Про це президент України повідомив в резиденції «Синьогора», що на Івано-Франківщині. Тут відбулась загальна нарада послів, а напередодні зустріч глав держав «Люблінського трикутника».

    Зеленський наголосив, що його сподівання щодо такого рішення НАТО – цілком серйозні. Мовиться про участь у саміті у Мадриді влітку 2022 року.

    «Для нас важливо, щоби Україна там була присутні у тій чи іншій якості, а також щоби ми мали конкретну перспективу. Підкреслю, конкретну. З датами, або часовим проміжком, упродовж якого нас хочуть бачити у Альянсі, – пояснив Зеленський.

    Нагадаємо, НАТО не обговорюватиме з Росією сфери впливу – Столтенберг.

    Раніше Росія пригрозила НАТО війною.

    Напередодні Вашингтон підтвердив право України на вступ до НАТО.

    Також Генсек НАТО виступив проти тиску на Україну щодо вступу в Альянс.

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    Теги: Київ НАТО Україна президент
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    Україна хоче взяти участь у саміті НАТО в 2022 році