Україна хоче взяти участь у саміті НАТО в 2022 році

На саміті Україна може отримати перспективу із конкретними датами

На думку президента Зеленського, Україна може отримати сигнал щодо членства в НАТО на саміті, який відбудеться наприкінці червня 2022 року. Альянс може запросити офіційний Київ до участі в заході. Про це інформує «24 канал».

Про це президент України повідомив в резиденції «Синьогора», що на Івано-Франківщині. Тут відбулась загальна нарада послів, а напередодні зустріч глав держав «Люблінського трикутника».

Зеленський наголосив, що його сподівання щодо такого рішення НАТО – цілком серйозні. Мовиться про участь у саміті у Мадриді влітку 2022 року.

«Для нас важливо, щоби Україна там була присутні у тій чи іншій якості, а також щоби ми мали конкретну перспективу. Підкреслю, конкретну. З датами, або часовим проміжком, упродовж якого нас хочуть бачити у Альянсі, – пояснив Зеленський.

Нагадаємо, НАТО не обговорюватиме з Росією сфери впливу – Столтенберг.

Раніше Росія пригрозила НАТО війною.

Напередодні Вашингтон підтвердив право України на вступ до НАТО.

Також Генсек НАТО виступив проти тиску на Україну щодо вступу в Альянс.

Читайте також: