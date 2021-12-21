  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Україна розробила кроки для врегулювання на Донбасі і направила документ Росії

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Наша держава готова до перемовин у різних форматах &ndash; Зеленський - Україна розробила кроки для врегулювання на Донбасі і направила документ Росії
    Наша держава готова до перемовин у різних форматах – Зеленський
    фото: Офіс президента

    Перелік пропозицій отримали США, Франція та Німеччина

    Україна розробила та направила міжнародним партнерам ініціативу з 10 кроками для розблокування мирного процесу врегулювання на Донбасі. Документ також відправили Росії. Про це повідомляє Офіс президента.

    Як розповів глава держави, ці десять кроків можливо виконати із залученням Франції, Німеччини та Сполучених Штатів Америки.

    «Ми передали ці кроки і президенту Байдену, і російській стороні, і Франції, і Німеччині», – сказав Зеленський на полях дипломатичного форуму в Гуті.

    Президент розповів, що в ці дні тривають переговори в межах Тристоронньої контактної групи.

    «Не знаю, як Росія, але ми точно очікуємо, що буде враховано три наші ініціативи – зрозумілі питання, до яких, я вважаю, всі готові: щодо припинення вогню (там є деякі деталі щодо верифікації режиму припинення вогню)… Щодо відкриття КПВВ – це друге питання. Я не бачу, в чому там проблема, треба тільки бажання однієї сторони. І обмін – також треба бажання», – сказав Володимир Зеленський.

    За словами Глави держави, за наявності відповідного бажання в іншої сторони цілком можливо досягти домовленостей щодо реалізації цих пунктів ще до новорічно-різдвяних свят.

    Нагадаємо, раніше розвідка порахувала російських офіцерів і генералів Росії в ОРДЛО.

    Читайте також:
    Теги: Росія Донбас КПВВ Володимир Зеленський Україна президент Офіс президента
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Україна розробила кроки для врегулювання на Донбасі і направила документ Росії