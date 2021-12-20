Росія пригрозила НАТО війною

РФ вважає, що у відносинах з НАТО настає момент істини

Глава російської делегації на переговорах у Відні з питань військової безпеки та контролю над озброєннями Костянтин Гаврилов пригрозив НАТО військовою відповіддю у разі подальшого тиску.

«Настає у відносинах Росії і НАТО момент істини. Не можна постійно наступати на хворі точки Росії, треба визначатися... Розмова має бути серйозною, і всі в НАТО чудово розуміють, незважаючи на всю силу і міць, що необхідно робити конкретні політичні дії, інакше альтернатива – це військово-технічна та військова відповіді Росії», – сказав Гаврилов в ефірі телеканалу «Росія 24», пише «Риа Новости».

Також представник МЗС Росії додав, що необхідно тісніше спілкуватися з Вашингтоном, обговорювати конкретні пропозиції, хочуть цього в США чи ні.

До слова, сенатор США звинуватив Росію у намаганні створити «привід для війни».

Напередодні повідомлялося, що НАТО не обговорюватиме з Росією сфери впливу.

Нагадаємо, Російська Федерація у своїх «гарантіях безпеки» вимагає від країн Північноатлантичного альянсу відмовити Україні у вступі до НАТО.

Документ під назвою «Угода про заходи забезпечення безпеки Росії та держав-членів Північноатлантичного договору» складається з дев’яти статей, які направлено у Вашингтон та штаб-квартиру НАТО.

В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що «виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав».

Крім того, Росія пропонує відмовитись «від ведення будь-якої військової діяльності на території України, а також інших держав Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії».

Також пропонується відмовитись від проведення військових навчань на певній відстані від кордонів Росії та країн НАТО.

Нагадаємо, президент РФ Путін останнім часом у переговорах з лідерами країн Альянсу вимагає надати юридично зафіксовані гарантії, які виключають будь-яке подальше просування НАТО на схід та розміщення в України озброєння, яке нібито загрожує Росії.

До слова, російський суд вперше підтвердив присутність регулярних військ РФ на Донбасі.

У МЗС України наголосили, що таким чином російський суд підписав Кремлю явку з повинною.

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