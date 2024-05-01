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Україна готує сім нових двосторонніх безпекових угод

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна готує сім нових двосторонніх безпекових угод
Україна готує безпекову угоду зі Сполученими Штатами Америки
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Угоди охоплюватимуть питання озброєнь, фінансів і політичного співробітництва з метою зміцнення безпеки України до членства в НАТО

Україна готує нові безпекові документи – сім двосторонніх безпекових угод. Зокрема, зі Сполученими Штатами Америки. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

«Зброя, фінанси, політична взаємодія – сьогодні працював із командою щодо конкретних деталей цих документів, і по деяких із них уже є попередній текст угод», – наголосив Зеленський.

Як зазначив президент кожна з країн підтримає Україну і цього року, і в наступні роки – безпекова архітектура на час до вступу в НАТО.

«Наповнюємо драфти угод більш сильними можливостями для України та для нашої спільної безпеки з партнерами. Зрозуміло, що особливий пріоритет – усьому, що дасть більше захисту від російського терору», – сказав він.

Також президент зазначив, що Україна повністю реалізувала частину зобов’язань, щоб уже в червні фактично розпочати переговори щодо вступу до ЄС.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів третій раунд переговорів зі Сполученими Штатами Америки щодо підготовки до укладення двосторонньої безпекової угоди. Про це повідомляє Офіс президента.

До складу української делегації, яку очолив керівник Офісу Президента, увійшли представники переговорної групи, яка затверджена розпорядженням Президента України від 8 січня 2024 року з відповідними змінами.

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Теги: США НАТО війна Володимир Зеленський президент безпека Європейський союз

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