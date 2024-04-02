Легендарний посол Андрій Мельник, якого перевели до Бразилії, визнав прикрий для українців факт

«У мені іноді складається враження, що люди у Бразилії живуть на іншій планеті», – Андрій Мельник

Посол, який ставив Німеччину на вуха через війну в Україні, констатує: у Бразилії все інакше, тамтешні політики не хочуть навіть згадувати тему агресії Росії

Посол України Андрій Мельник заявив, що бразильські високопосадовці уникають теми війни через так звану нейтральну позицію. Про це дипломат сказав в інтерв’ю «Радіо NV».

Посол України у Бразилії зазначив, що для нього ситуація у Бразилії «у десятки разів складніша», ніж під час роботи у Німеччині перед повномасштабним вторгненням Росії та в перші місяці після його початку.

«У мені іноді складається враження, що люди тут (у Бразилії, – «Главком») живуть на іншій планеті. Про війну – і це доволі сумний факт – тут ніхто говорити не хоче. Тобто якщо ви йдете до МЗС, проводите зустрічі з парламентаріями, то теми війни просто уникають, тому що вона незручна, бо немає що відповісти, людям ніяково через офіційну так звану нейтральну позицію щодо російської агресії проти України», – розповів дипломат.

Андрій Мельник додав, що після триденного візиту президента Франції Еммануеля Макрона, який заявляв про намір схилити Бразилію на бік України, президент цієї країни Лула да Сілва зазначив, що у бразильців немає «такої нервозності, як у Франції, оскільки ми перебуваємо за багато тисяч кілометрів від цієї війни».

Український посол наголосив, що Україна сьогодні у контексті діяльності в Латинській Америці «абсолютно сама», а західні партнери не докладають активних зусиль, щоб по-справжньому переконати Бразилію змінити курс.

Нагадаємо, що Мельник неодноразово досить різко відгукувався про політику Німеччини щодо російсько-української війни та персонально про Олафа Шольца.

Так, коли канцлер підтримав федерального президента Штайнмаєра, якого не пускали до України, і відмовився їхати до Києва – посол заявив, що гратися у «ображену ліверну ковбасу» (вдавати з себе ображеного без достатніх на це підстав – ред.) це не дуже по-державницьки.

А зволікання Німеччини у питанні надання Україні важкого озброєння дипломат проілюстрував картинкою із равликом, який повільно тягне на черепашці патрон.

Український посол також різко прокоментував заяву «німецьких інтелектуалів», які закликали канцлера Олафа Шольца перестати надавати військову допомогу Україні й схилити таким чином Київ до переговорів з Москвою. Мельник назвав цих людей «групою псевдоінтелектуальних невдах» і запропонував їм «піти до біса».

До слова, раніше Андрій Мельник заявив, що Україна має моральне право не просити, а вимагати від партнерів встановити обовʼязковий відсоток відрахувань на підтримку нашої держави, оскільки експорт Німеччини до війни перевищив 9 млрд євро.