Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Легендарний посол Андрій Мельник, якого перевели до Бразилії, визнав прикрий для українців факт

Наталія Порощук
glavcom.ua
Легендарний посол Андрій Мельник, якого перевели до Бразилії, визнав прикрий для українців факт
«У мені іноді складається враження, що люди у Бразилії живуть на іншій планеті», – Андрій Мельник
фото з відкритих джерел

Посол, який ставив Німеччину на вуха через війну в Україні, констатує: у Бразилії все інакше, тамтешні політики не хочуть навіть згадувати тему агресії Росії

Посол України Андрій Мельник заявив, що бразильські високопосадовці уникають теми війни через так звану нейтральну позицію. Про це дипломат сказав в інтерв’ю «Радіо NV».

Посол України у Бразилії зазначив, що для нього ситуація у Бразилії «у десятки разів складніша», ніж під час роботи у Німеччині перед повномасштабним вторгненням Росії та в перші місяці після його початку.

«У мені іноді складається враження, що люди тут (у Бразилії, – «Главком») живуть на іншій планеті. Про війну – і це доволі сумний факт – тут ніхто говорити не хоче. Тобто якщо ви йдете до МЗС, проводите зустрічі з парламентаріями, то теми війни просто уникають, тому що вона незручна, бо немає що відповісти, людям ніяково через офіційну так звану нейтральну позицію щодо російської агресії проти України», – розповів дипломат.

Андрій Мельник додав, що після триденного візиту президента Франції Еммануеля Макрона, який заявляв про намір схилити Бразилію на бік України, президент цієї країни Лула да Сілва зазначив, що у бразильців немає «такої нервозності, як у Франції, оскільки ми перебуваємо за багато тисяч кілометрів від цієї війни».

Український посол наголосив, що Україна сьогодні у контексті діяльності в Латинській Америці «абсолютно сама», а західні партнери не докладають активних зусиль, щоб по-справжньому переконати Бразилію змінити курс.

Нагадаємо, що Мельник неодноразово досить різко відгукувався про політику Німеччини щодо російсько-української війни та персонально про Олафа Шольца.

Так, коли канцлер підтримав федерального президента Штайнмаєра, якого не пускали до України, і відмовився їхати до Києва – посол заявив, що гратися у «ображену ліверну ковбасу» (вдавати з себе ображеного без достатніх на це підстав – ред.) це не дуже по-державницьки.

А зволікання Німеччини у питанні надання Україні важкого озброєння дипломат проілюстрував картинкою із равликом, який повільно тягне на черепашці патрон.

Український посол також різко прокоментував заяву «німецьких інтелектуалів», які закликали канцлера Олафа Шольца перестати надавати військову допомогу Україні й схилити таким чином Київ до переговорів з Москвою. Мельник назвав цих людей «групою псевдоінтелектуальних невдах» і запропонував їм «піти до біса».

До слова, раніше Андрій Мельник заявив, що Україна має моральне право не просити, а вимагати від партнерів встановити обовʼязковий відсоток відрахувань на підтримку нашої держави, оскільки експорт Німеччини до війни перевищив 9 млрд євро.

Читайте також:

Теги: війна посол українці Бразилія Андрій Мельник Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Всі обороні редути у Сумській області повинні бути готові до 31 січня 2025 року
Загострення на фронті. Сумщина в авральному режимі зводитиме оборонні рубежі
3 березня, 19:10
Учасники підрозділу – досвідчені бійці та пілоти, що боронять Україну з перших днів вторгнення
Бійці «Фавориту» отримали ще 50 FPV-дронів від FavBet Волонтерська ініціатива
6 березня, 13:07
Внаслідок ракетного удару по Харкову відомо про трьох загиблих
Удар по Харкову. Поліція назвала кількість жертв
20 березня, 14:26
Міністр закликав європейських партнерів якомога швидше ухвалити всі необхідні рішення для збільшення та прискорення постачання зброї та боєприпасів
Україна отримає €5 млрд на військову підтримку від фонду миру – МЗС
18 березня, 19:52
Співробітники ABW провели низку обшуків на тлі розслідування шпигунської діяльності на користь РФ
Польща розслідує можливе російське шпигунство в ЄС
28 березня, 22:10
У листопаді 2014 року Комуністична партія подарувала Благодійному фонду сприяння соціально незахищеним верствам населення низку нерухомого майна у столиці
Імперія нерухомості Петра Симоненка. Господарський суд Києва зробив крок до конфіскації
19 березня, 18:00
Підприємства у Польщі активно шукають фахівців-електриків
«Ця професія на вагу золота»: Польща зіткнулася із феноменом на ринку праці
22 березня, 13:05
Посол: У світобаченні Папи Римського немає лише одного виміру, адже це величезний комплекс уявлень про світ і соціальну справедливість у ньому
«Путін – реінкарнація диявола». Посол у Ватикані оцінив заяву Папи Римського про «білий прапор»
25 березня, 18:54
Жінка викликала патрульних та заявила, що син зачинив її у квартирі на три доби
Мешканка Рівненщини викликала поліцію, бо не змогла знайти ключі від квартири
Вчора, 23:28

Соціум

Легендарний посол Андрій Мельник, якого перевели до Бразилії, визнав прикрий для українців факт
Легендарний посол Андрій Мельник, якого перевели до Бразилії, визнав прикрий для українців факт
Таджицький опозиціонер попередив росіян про нову небезпеку
Таджицький опозиціонер попередив росіян про нову небезпеку
Північна Корея запустила балістичні ракети у бік Японського моря – ЗМІ
Північна Корея запустила балістичні ракети у бік Японського моря – ЗМІ
Росія планує виключити рух «Талібан» зі списку терористичних організацій
Росія планує виключити рух «Талібан» зі списку терористичних організацій
Ізраїль авіаударом зруйнував консульство Ірану в Сирії
Ізраїль авіаударом зруйнував консульство Ірану в Сирії
У Польщі через негоду загинуло п’ятеро людей (фото)
У Польщі через негоду загинуло п’ятеро людей (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
106K
Звільнений після скандалу голова ОДА опинився на роботі у СБУ і показав нове житло у Польщі
48K
У законопроєкті про підтримку України буде нововведення – спікер Джонсон
44K
Поклоняюся і буду поклонятися. Як Онуфрій відреагував на дії Гундяєва?
30K
Митрополит Онуфрій відповів Кирилу на заклик вбивати українців (відео)
18K
Одна з сусідніх країн не виділила фінансову допомогу для українських біженців у 2024 році
8398
Опитування показало ставлення українців до ухилянтів: неочікувані дані

Новини

Зруйновано консульство Ірану, допомога Україні від США: головне за ніч
Сьогодні, 06:04
Мінлива хмарність та дощ: прогноз погоди на 2 квітня
Сьогодні, 05:17
2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:02
Україну накрив пил з Сахари: у чому небезпека та як захиститися
Вчора, 10:33
Чергова атака на Харків, вибори в Туреччині: головне за ніч
Вчора, 06:19
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 1 квітня
Вчора, 04:50

Прес-релізи

Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit
Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit
29 березня, 18:06
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua