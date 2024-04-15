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Чи збиватимуть країни ЄС російські ракети: відповідь Єврокомісії

Ірина Міллер
glavcom.ua
Чи збиватимуть країни ЄС російські ракети: відповідь Єврокомісії
Держави-члени ЄС контролюють свій власний повітряний простір для такого типу операцій
фото з відкритих джерел

Кожна з країн Євросоюзу має сама вирішувати, чи збиватиме російські ракети, зазначив Пітер Стано

У Єврокомісії заявили, що питання захисту неба безпосередньо стосується урядів держав-членів євроблоку.

Кожна з країн Євросоюзу має сама вирішувати, чи буде збивати російські ракети. Про це заявив речник Єврокомісії з питань зовнішньої політики Пітер Стано, передає «24 Канал».

«Це гарне запитання для держав-членів. Європейський Союз не займається питаннями повітряного простору. Держави-члени контролюють свій власний повітряний простір для такого типу операцій. Тому ми не можемо це коментувати», – сказав Пітер Стано.

Речник Єврокомісії також заявив, що Євросоюз надає Україні все, що треба для захисту від російської агресії.

Раніше повідомлялося, що Рада ЄС остаточно затвердила закон про мінімальні правила покарання за порушення або обхід санкцій Євросоюзу. Про це повідомила пресслужба Ради.

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Відтепер певні дії, спрямовані на ухилення від санкцій, вважатимуться кримінальними злочинами в усіх країнах-членах. Такими злочинами можуть бути допомога в обході заборони на в'їзд, торгівля санкційними товарами або здійснення забороненої фінансової діяльності. 

Підбурювання, пособництво та сприяння цим правопорушенням також можуть підлягати покаранню.

Також країнам Євросоюзу, можливо, потрібно буде виділити Україні додаткові гроші, незважаючи на пакет допомоги у розмірі €50 млрд, заявив президент Франції Еммануель Макрон. За словами лідера країни, така ситуація настане у разі, якщо США перестануть підтримувати Київ. Про це пише Francebleu.

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Потрясіння, викликані війною на європейській землі та глобальним переозброєнням, вимагають від оборонної промисловості «стійких» зусиль, щоб виробляти все більше і більше, попередив Еммануель Макрон у четвер, закладаючи перший камінь у будівництво порохового заводу для снарядів у місті Бержерак (департамент Дордонь). Завод має розпочати роботу вже на початку 2025 року і виготовлятиме 1200 тонн пороху для снарядів на рік. 

Теги: Європейський союз російська ракета системи ППО

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