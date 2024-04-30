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Україна провела третій раунд переговорів зі США щодо укладення двосторонньої безпекової угоди

Наталія Порощук
glavcom.ua
Україна провела третій раунд переговорів зі США щодо укладення двосторонньої безпекової угоди
Сторони предметно обговорили текст проєкту угоди, відзначили суттєвий прогрес щодо узгодження основних положень документа і скоригували алгоритм подальших дій
фото: Офіс президента

«Угода не лише вкотре підтвердить лідерство США у військово-безпековій підтримці України, а й безпосередньо сприятиме наближенню перемоги над російським агресором», – Єрмак

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів третій раунд переговорів зі Сполученими Штатами Америки щодо підготовки до укладення двосторонньої безпекової угоди. Про це повідомляє Офіс президента.

До складу української делегації, яку очолив керівник Офісу Президента, увійшли представники переговорної групи, яка затверджена розпорядженням Президента України від 8 січня 2024 року з відповідними змінами.

«Нещодавнє схвалення США пакета допомоги Україні на 61 мільярд доларів значно пришвидшило переговорний процес, і, переконаний, уже найближчим часом наші лідери зможуть підписати двосторонню безпекову угоду», – наголосив Андрій Єрмак.

Сторони предметно обговорили текст проєкту угоди, відзначили суттєвий прогрес щодо узгодження основних положень документа і скоригували алгоритм подальших дій.

«Угода не лише вкотре підтвердить лідерство США у військово-безпековій підтримці України, а й безпосередньо сприятиме наближенню перемоги над російським агресором і закладе міцні підвалини для довгострокової співпраці України зі США щодо зміцнення обороноздатності нашої держави», – зазначив керівник Офісу президента.

Нагадаємо, що 29 квітня до Києва із неоголошеним візитом прибув генсек НАТО Єнс Столтенберг. На спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом глава держави заявив, що Україна без затримки отримає ракети до Patriot.

Теги: Офіс президента Андрій Єрмак США Україна нацбезпека безпека

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