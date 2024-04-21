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Повітряні сили назвали найбільш незахищені від російських атак регіони

Надія Карбунар
glavcom.ua
Повітряні сили назвали найбільш незахищені від російських атак регіони
Окупанти скинули керовані авіабомби на прикордонний населений пункт Харківщини
фото: ДСНС України/Telegram

Російському терору можна протистояти більшою кількістю засобів ППО

Найбільш незахищені від атак ворога прифронтові регіони та області на кордоні з Росією. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«Найбільше страждають ті, які перебувають у безпосередній близькості з Росією та тимчасово окупованими територіями. Перш за все – це Харківська, Одеська, Херсонська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, Дніпропетровська області», – сказав він.

Він підкреслив, що російському терору можна протистояти більшою кількістю засобів ППО.

«Ми дуже сподіваємося на допомогу, зокрема американських партнерів», – додав Євлаш.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, обстріли Часового Яру відбуваються за тією ж тактикою, яку росіяни використовували під час наступу на Авдіївку. 

Як повідомлялося, вище військове керівництво РФ доручило своїм загарбникам захопити Часів Яр Донецької області до 9 травня.

Раніше речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин пояснив, що росіяни отримають можливість наступати на інші міста Донеччини, якщо захоплять Часів Яр.

Читайте також: Глава Часового Яру: Тактика ворога – стирання з лиця землі. Так було з Бахмутом і Авдіївкою
Теги: війна Єдині новини росіяни Повітряні сили ЗСУ ракетна атака

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