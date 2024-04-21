Повітряні сили назвали найбільш незахищені від російських атак регіони

Російському терору можна протистояти більшою кількістю засобів ППО

Найбільш незахищені від атак ворога прифронтові регіони та області на кордоні з Росією. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«Найбільше страждають ті, які перебувають у безпосередній близькості з Росією та тимчасово окупованими територіями. Перш за все – це Харківська, Одеська, Херсонська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, Дніпропетровська області», – сказав він.

Він підкреслив, що російському терору можна протистояти більшою кількістю засобів ППО.

«Ми дуже сподіваємося на допомогу, зокрема американських партнерів», – додав Євлаш.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, обстріли Часового Яру відбуваються за тією ж тактикою, яку росіяни використовували під час наступу на Авдіївку.

Як повідомлялося, вище військове керівництво РФ доручило своїм загарбникам захопити Часів Яр Донецької області до 9 травня.

Раніше речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин пояснив, що росіяни отримають можливість наступати на інші міста Донеччини, якщо захоплять Часів Яр.