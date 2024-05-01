Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Справа Гринкевичів: чиновник Львівської ОВА зробив резонасну заяву

Христина Жиренко
glavcom.ua
Справа Гринкевичів: чиновник Львівської ОВА зробив резонасну заяву
Львівський бізнесмен Ігор Гринкевич під час затримання
фото з відкритих джерел

Львівська ОВА ніколи не мала претензій чи зауважень до компаній Гринкевича, стверджує заступник голови ОВА

У Львівській облраді працює тимчасова контрольна комісія з вивчення питання ефективного використання коштів обласного бюджету. На черговому її засіданні заслуховували інформацію стосовно виконання державних підрядів компаніями львівських підприємців Ігоря та Романа Гринкевича. Про це інформував депутат Львівської облради Юрій Раделицький.

«Відбулась тимчасова контрольна комісія Львівської обласної ради з вивчення питання щодо ефективного використання коштів обласного бюджету і ситуації у сфері ввезення та надання гуманітарної допомоги, а також функціонування інформаційної системи «Шлях».

На початку засідання заслухали заступника голови Львівської облдержадміністрації Юрія Бучко,  який доповів, що на даний момент договори укладені УКБ ЛОДА з фірмами ТОВ «Перспектива Місто Буд» та ТзОВ «Будівельний Альянс Монтажпроєкт» Романа Ігоровича Гринкевича розірвані. Юрій Бучко зазначив, що Лвівська ОДА ніколи не мала претензій та судових процесів з фірмами Гринкевича, а з початку війни вищезазначені фірми якісно виконали певні договори на Львівщині за які вже заплачено кошти (перелік додається у фото)», – написав він у Фейсбук.

Депутат додав, що також було заслухано інформацію від департаменту фінансів Львівської ОВА та територіальних громад про використання коштів обласного бюджету у 2023 році.

Нагадаємо, Ігоря та Романа Гринкевичів  затримало ДБР та звирувало у нібито «розкраданні держкоштів на контрактах Міноборони».

Згодом ця версія звинувачення не підтвердилися проведеним у Міноборони аудитом, і Гринкевича з його сином звинуватили вже у нібито постачанні неякісної форми ЗСУ.

Разом з тим, в Міноборони та в ЗСУ наразі вже офіційно підтвердили, що претензій до якості форми не було, і жодного рекламаційного акту за весь час її постачання компаніями Гринкевича не складено.

Ігоря та Романа Гринкевичів наразі продовжують тримати в СІЗО. Водночас судді вже значно знизили їм суми призначених раніше застав.

Батько і син інкриміновані їм порушення спростовують. Своє кримінальне переслідування вони пов’язують з тиском на їх бізнес, що успішно  працював на ринку оборонних замовлень.

Теги: корупція в Україні війна Гринкевич

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після повномасштабного вторгнення в Україну, країни Європи зменшили імпорт російського газу, однак нарощують свою залежність від азотних добрив
Російський бюджет тане внаслідок санкційних втрат
Вчора, 21:50
Патріарх Варфоломій запевняє свою паству: що він веде Церкву в майбутнє, а Кирило тримається за минуле
Зіткнення патріархів. Боротьба між Варфоломієм і Кирилом більша за Україну війна і релігія
18 квiтня, 19:30
Російські війська просунулися поблизу Авдіївки – ISW
Російські війська просунулися поблизу Авдіївки – ISW
3 квiтня, 06:31
У Білгороді була оголошена ракетна небезпека: пролунали вибухи (фото, відео)
У Білгороді була оголошена ракетна небезпека: пролунали вибухи (фото, відео)
6 квiтня, 06:32
Українські сили знищили 11 російських БТРів під час посиленого взводного штурму біля Тернів 3 квітня
ISW повідомив, що російські війська просунулися під Авдіївкою
8 квiтня, 05:01
Канцлер Німеччини Олаф Шольц на зустрічі із Сі Цзіньпіном у 2022 році
Шольц запланував робочу поїздку до лідера Китаю: на порядку денному питання України
9 квiтня, 08:14
Олімпійські ігри відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року
У Держдумі скаржаться, що росіянам на Олімпіаді доведеться змагатися за вигадану країну
11 квiтня, 16:05
Від початку «часткової» мобілізації у РФ кількість справ про дезертирство сягнуло майже 7,4 тис.
Російські окупанти встановили новий рекорд з дезертирства
24 квiтня, 16:37
19 квітня росіяни атакували Україну ракетами
Ракетна атака на Дніпропетровщину: кількість поранених та загиблих зростає (оновлено)
19 квiтня, 08:00

Кримінал

Справа Гринкевичів: чиновник Львівської ОВА зробив резонасну заяву
Справа Гринкевичів: чиновник Львівської ОВА зробив резонасну заяву
Хитра схема: іногородні чоловіки за лічені дні ставали непридатними до війська
Хитра схема: іногородні чоловіки за лічені дні ставали непридатними до війська
Детективи БЕБ викрили підпільні фабрики з виробництва підробок брендового одягу
Детективи БЕБ викрили підпільні фабрики з виробництва підробок брендового одягу
Правоохоронці екстрадували з Болгарії в Україну організатора схем для ухилянтів
Правоохоронці екстрадували з Болгарії в Україну організатора схем для ухилянтів
Генпрокурор повідомив, скільки в Україні відкрито кримінальних справ щодо ухилянтів
Генпрокурор повідомив, скільки в Україні відкрито кримінальних справ щодо ухилянтів
СБУ оголосила підозру гендиректору найбільшого виробника «Калібрів»
СБУ оголосила підозру гендиректору найбільшого виробника «Калібрів»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
110K
Лукашенко влаштував істерику і закликав білорусів «набити пики» суперникам на Олімпіаді
66K
Сейм Польщі проголосував за створення другої регіональної мови в країні: деталі
22K
Уламки розлетілись на 1,5 км. Момент ракетного удару по Одесі
18K
Удар по Одесі: загинув проректор Міжнародного гуманітарного університету
17K
«Проїдають останні запаси». Російський економіст пояснив, на чому досі тримається економіка агресора
6038
Легендарний «азовець» Гендальф поділився своїм ставленням до розваг у тилу

Новини

Блокування офіційних чат-ботів в Telegram, мітинг у Тбілісі: головне за ніч
29 квiтня, 06:34
Невелика хмарність, переважно до 22° тепла: прогноз погоди на 29 квітня
29 квiтня, 05:20
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:20
«Скасування прайс-кепів та вирішення проблеми боргів». Нардеп пояснила, що треба зробити для відновлення енергосистеми
28 квiтня, 12:21
Вибух у Миколаєві та атака дронів на Брянську область РФ: головне за ніч
28 квiтня, 06:13
Мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 28 квітня
28 квiтня, 05:27

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua