Справа Гринкевичів: чиновник Львівської ОВА зробив резонасну заяву

Львівська ОВА ніколи не мала претензій чи зауважень до компаній Гринкевича, стверджує заступник голови ОВА

У Львівській облраді працює тимчасова контрольна комісія з вивчення питання ефективного використання коштів обласного бюджету. На черговому її засіданні заслуховували інформацію стосовно виконання державних підрядів компаніями львівських підприємців Ігоря та Романа Гринкевича. Про це інформував депутат Львівської облради Юрій Раделицький.

«Відбулась тимчасова контрольна комісія Львівської обласної ради з вивчення питання щодо ефективного використання коштів обласного бюджету і ситуації у сфері ввезення та надання гуманітарної допомоги, а також функціонування інформаційної системи «Шлях».

На початку засідання заслухали заступника голови Львівської облдержадміністрації Юрія Бучко, який доповів, що на даний момент договори укладені УКБ ЛОДА з фірмами ТОВ «Перспектива Місто Буд» та ТзОВ «Будівельний Альянс Монтажпроєкт» Романа Ігоровича Гринкевича розірвані. Юрій Бучко зазначив, що Лвівська ОДА ніколи не мала претензій та судових процесів з фірмами Гринкевича, а з початку війни вищезазначені фірми якісно виконали певні договори на Львівщині за які вже заплачено кошти (перелік додається у фото)», – написав він у Фейсбук.

Депутат додав, що також було заслухано інформацію від департаменту фінансів Львівської ОВА та територіальних громад про використання коштів обласного бюджету у 2023 році.

Нагадаємо, Ігоря та Романа Гринкевичів затримало ДБР та звирувало у нібито «розкраданні держкоштів на контрактах Міноборони».

Згодом ця версія звинувачення не підтвердилися проведеним у Міноборони аудитом, і Гринкевича з його сином звинуватили вже у нібито постачанні неякісної форми ЗСУ.

Разом з тим, в Міноборони та в ЗСУ наразі вже офіційно підтвердили, що претензій до якості форми не було, і жодного рекламаційного акту за весь час її постачання компаніями Гринкевича не складено.

Ігоря та Романа Гринкевичів наразі продовжують тримати в СІЗО. Водночас судді вже значно знизили їм суми призначених раніше застав.

Батько і син інкриміновані їм порушення спростовують. Своє кримінальне переслідування вони пов’язують з тиском на їх бізнес, що успішно працював на ринку оборонних замовлень.