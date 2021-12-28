Україна ініціювала засідання Тристоронньої контактної групи через порушення перемир'я

За останній тиждень на Донбасі було поранено чотирьох військових

22 грудня учасники Тристоронньої контактної групи домовилися про продовження перемир’я на Донбасі, однак бойовики його зривають

У зв'язку з порушеннями режиму припинення вогню на Донбасі Україна запросила позачергове засідання підгрупи Тристоронньої контактної групи (ТКГ). Про це у вівторок повідомив речник української делегації ТКГ Олексій Арестович, пишуть «Новини Донбасу».

Він нагадав, що за останній тиждень на Донбасі було поранено чотирьох військових, двоє з них перебувають у важкому стані.

«Ми зробили запит на проведення позачергових консультацій у форматі робочої підгрупи з безпеки ТКГ на сьогодні, 28 грудня, для обговорення питань систематичного порушення з боку Збройних сил РФ/ОРДЛО та фактичної відсутності деескалації напруженості на лінії розмежування після попереднього засідання ТКГ 22 грудня», – розповів Арестович.

За його словами, представники ОРДЛО відмовилися від участі у консультаціях.

Раніше Арестович казав, що Росія вимагає визнати «Спутник V» для відкриття КПВВ на Донбасі.

Як відомо, 22 грудня учасники Тристоронньої контактної групи домовилися про продовження перемир’я на Донбасі.

Нагадаємо, Україна розробила кроки для врегулювання на Донбасі і направила документ Росії.

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