  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Україна ініціювала засідання Тристоронньої контактної групи через порушення перемир'я

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    За останній тиждень на Донбасі було поранено чотирьох військових - Україна ініціювала засідання Тристоронньої контактної групи через порушення перемир'я

    За останній тиждень на Донбасі було поранено чотирьох військових

    фото: depo

    22 грудня учасники Тристоронньої контактної групи домовилися про продовження перемир’я на Донбасі, однак бойовики його зривають

    У зв'язку з порушеннями режиму припинення вогню на Донбасі Україна запросила позачергове засідання підгрупи Тристоронньої контактної групи (ТКГ). Про це у вівторок повідомив речник української делегації ТКГ Олексій Арестович, пишуть «Новини Донбасу».

    Він нагадав, що за останній тиждень на Донбасі було поранено чотирьох військових, двоє з них перебувають у важкому стані.

    «Ми зробили запит на проведення позачергових консультацій у форматі робочої підгрупи з безпеки ТКГ на сьогодні, 28 грудня, для обговорення питань систематичного порушення з боку Збройних сил РФ/ОРДЛО та фактичної відсутності деескалації напруженості на лінії розмежування після попереднього засідання ТКГ 22 грудня», – розповів Арестович.

    За його словами, представники ОРДЛО відмовилися від участі у консультаціях.

    Раніше Арестович казав, що Росія вимагає визнати «Спутник V» для відкриття КПВВ на Донбасі.

    Як відомо, 22 грудня учасники Тристоронньої контактної групи домовилися про продовження перемир’я на Донбасі.

    Нагадаємо, Україна розробила кроки для врегулювання на Донбасі і направила документ Росії.

    Читайте також:
    Теги: бойовики на Донбасі ЗСУ обстріл ОРДЛО Україна Операція Об’єднаних сил Олексій Арестович
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Україна ініціювала засідання Тристоронньої контактної групи через порушення перемир'я