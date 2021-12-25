«Якби не Україна, не було би Росії»: Арестович повчив Путіна історії

За словами Арестовича, це Україна причетна до створення Радянського союзу і Росії, а не навпаки

Спікер української делегації в Тристоронньої контактної групи і позаштатний радник глави Офісу президента Олексій Арестович відреагував на недавнє висловлювання президента Росії Володимира Путіна про Україну. Про це Арестович говорив в інтерв'ю сайту Politeka.

За його словами, це Україна причетна до створення Радянського союзу і Росії, а не навпаки, як вважає Путін.

«Якби не Україна, то не було б ніякої Російської імперії, яку придумав Феофан Прокопович, ректор Києво–Могилянської академії, який вас, ідіотів Романових, переконував та всю Московію в тому, що треба проголошувати себе Росією, тому тільки тоді ви отримаєте хоч якесь визнання в світі. Затхла Московія, що сидить в болотах», – сказав він.

За словами Арестовича, без таких особистостей, як, наприклад Іван Мазепа, Москви «і близько б не було».

«Хто вам Академію наук створив, придурки? Розумовський, теж полтавський хлопець, що ви нам розповідаєте про вашу Росію? Росії і СРСР би не було, якби не Україна. Ми автори цих двох імперій. Ви власної історії не знаєте, балбеси», – додав він.

Як відомо, колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці у Facebook пожартував із президента Росії Володимира Путіна через заяву останнього на пресконференції, що буцімто «Ленін створив Україну.

Нагадаємо, очільник Росії також зробив кілька гучних заяв. Зокрема, заявив, що відносно України Росія робитиме те, що вважатиме за потрібне.

Крім того, Путін «назвав винного» в окупації Криму.

Напередодні Турчинов провів лікнеп для Путіна. Також у соцмережах висміюють невігластво Путіна.

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