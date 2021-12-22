  1. Головна
  2. Відео
рус
    Відео

    ЗСУ вперше провели на Донеччині бойові стрільби з «Джавелінів» (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Комплекси &laquo;Джавелін&raquo; можуть знищувати танки на відстані до 5 км - ЗСУ вперше провели на Донеччині бойові стрільби з «Джавелінів» (відео)
    Комплекси «Джавелін» можуть знищувати танки на відстані до 5 км
    скріншот з відео каналу «Дом»

    Зараз на озброєнні ЗСУ майже 100 пускових установок та близько 500 ракет до «Джавелінів»

    В районі операції Об’єднаних сил на Донеччині відбулися бойові стрільби з американських протитанкових ракетних комплексів «Джавелін» (Javelin). Про інформує телеканал «Дом».

    Згідно з повідомленням, комплекси «Джавелін» вперше застосували на Донеччині. Вони можуть знищувати танки на відстані до 5 км.

    За даними телеканалу, головна перевага «Джавелінів» – легкість в управлінні. Ракета після пуску може сама наводитися на ціль, що дозволяє досягати майже стовідсоткової точності стрільби.

    Зараз на озброєнні ЗСУ майже 100 пускових установок та близько 500 ракет до «Джавелінів». Їх можуть застосувати на Донбасі у разі повномасштабного російського вторгнення.

    Раніше волонтер розповів, за якої умови ЗСУ використають протитанкові комплекси Javelin на Донбасі.

    У грудні ЗСУ отримали від США ще 30 «Джевелінів».

    Читайте також:
    Теги: ЗСУ Донеччина військова техніка Операція Об’єднаних сил озброєння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    ЗСУ вперше провели на Донеччині бойові стрільби з «Джавелінів» (відео)