ЗСУ вперше провели на Донеччині бойові стрільби з «Джавелінів» (відео)

Комплекси «Джавелін» можуть знищувати танки на відстані до 5 км

Зараз на озброєнні ЗСУ майже 100 пускових установок та близько 500 ракет до «Джавелінів»

В районі операції Об’єднаних сил на Донеччині відбулися бойові стрільби з американських протитанкових ракетних комплексів «Джавелін» (Javelin). Про інформує телеканал «Дом».

Згідно з повідомленням, комплекси «Джавелін» вперше застосували на Донеччині. Вони можуть знищувати танки на відстані до 5 км.

За даними телеканалу, головна перевага «Джавелінів» – легкість в управлінні. Ракета після пуску може сама наводитися на ціль, що дозволяє досягати майже стовідсоткової точності стрільби.

Зараз на озброєнні ЗСУ майже 100 пускових установок та близько 500 ракет до «Джавелінів». Їх можуть застосувати на Донбасі у разі повномасштабного російського вторгнення.

Раніше волонтер розповів, за якої умови ЗСУ використають протитанкові комплекси Javelin на Донбасі.

У грудні ЗСУ отримали від США ще 30 «Джевелінів».

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