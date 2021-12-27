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    На Донбасі важко поранені двоє військових

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    Стан поранених воїнів оцінюється, як важкий - На Донбасі важко поранені двоє військових
    Стан поранених воїнів оцінюється, як важкий
    фото пресслужба ООС

    Поблизу Новозванівки окупанти застосували протитанкові ракетні комплекси

    У понеділок, 27 грудня, російські збройні формування дев'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, один з яких із застосуванням забороненого озброєння. В результаті ворожих дій двоє військових отримали поранення. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

    «Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння», – зазначається у повідомленні.

    У напрямку Нью-Йорка бойовики тричі відкривали вогонь з автоматичних і станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

    Поблизу Новозванівки окупанти застосували протитанкові ракетні комплекси.

    Недалеко від Гнутового російські найманці задіяли безпілотник, за допомогою якого зробили скидання пострілів ВОГ-17.

    У районі Новолуганського окупаційні війська вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Маринки з мінометів калібру 120 мм.

    В околицях Красногорівки та травневого, що на Донеччині, збройні формування відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

    «В результаті дій ворога двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. Воїни знаходяться в лікувальних закладах. Стан їх здоров'я – важкий», – йдеться в повідомленні.

    У штабі додали, що українські військові відкривали вогонь у відповідь і змусили противника припинити обстріли.

    Нагадаємо, ОБСЄ зафіксувала на Донбасі колону російських вантажівок та військову техніку.

    Нагадаємо, нещодавно ОБСЄ виявила на окупованому Донбасі два десятки «Градів».

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    Теги: окупанти ОБСЄ Донбас війна військові безпілотник озброєння
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    На Донбасі важко поранені двоє військових