На Донбасі важко поранені двоє військових

Поблизу Новозванівки окупанти застосували протитанкові ракетні комплекси

У понеділок, 27 грудня, російські збройні формування дев'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, один з яких із застосуванням забороненого озброєння. В результаті ворожих дій двоє військових отримали поранення. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння», – зазначається у повідомленні.

У напрямку Нью-Йорка бойовики тричі відкривали вогонь з автоматичних і станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Поблизу Новозванівки окупанти застосували протитанкові ракетні комплекси.

Недалеко від Гнутового російські найманці задіяли безпілотник, за допомогою якого зробили скидання пострілів ВОГ-17.

У районі Новолуганського окупаційні війська вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Маринки з мінометів калібру 120 мм.

В околицях Красногорівки та травневого, що на Донеччині, збройні формування відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

«В результаті дій ворога двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. Воїни знаходяться в лікувальних закладах. Стан їх здоров'я – важкий», – йдеться в повідомленні.

У штабі додали, що українські військові відкривали вогонь у відповідь і змусили противника припинити обстріли.

Нагадаємо, ОБСЄ зафіксувала на Донбасі колону російських вантажівок та військову техніку.

Нагадаємо, нещодавно ОБСЄ виявила на окупованому Донбасі два десятки «Градів».

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