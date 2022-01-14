Україна і НАТО підпишуть угоду про посилення кіберспівпраці

Столтенберг зазначив, що НАТО вже багато років тісно співпрацює з Україною, допомагаючи посилити її кіберзахист

Північноатлантичний альянс найближчими днями підпише угоду про посилення кіберспівробітництва з Україною. Як заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, це дасть Києву доступ до західної платформи обміну інформацією про шкідливі програми.

«Я рішуче засуджую кібератаки на уряд України. НАТО вже багато років тісно співпрацює з Україною, допомагаючи посилити її кіберзахист. Кіберексперти НАТО в Брюсселі обмінюються інформацією зі своїми українськими колегами про поточну шкідливу кібердіяльність», – зазначив він.

Столтенберг додав, що НАТО посилить співпрацю з Україною в цій сфері.

«Найближчими днями НАТО і Україна підпишуть угоду про посилення кіберспівробітництва, включаючи доступ України до платформи обміну інформацією про шкідливі програми. Рішуча політична і практична підтримка НАТО України буде продовжена», – резюмував генсек.

Нагадаємо, у ніч на 14 січня хакери, які видали себе за поляків, атакували сайти низки міністерств, Кабміну та сайт «Дії». Також хакери атакували сайт Нацбанку.

На стартовій сторінці Міносвіти і МЗС було розміщено повідомлення українською, російською та польською мовами про те, що особисті дані українців будуть у загальному доступі в мережі.

СБУ разом з Держкомзв’язку заявили, що витоку персональних даних внаслідок атаки не відбулося. Міністерство цифрової трансформації оприлюднило офіційну заяву у зв’язку з хакерською атакою на урядові сайти.

За інформацією Центру інформаційної безпеки, за кібератакою проти України стоїть Росія. А версію про причетність до атак Польщі спростовує те, що польський текст писав не носій мови. Це Центру стратегічних комунікацій підтвердили польські колеги.

Як повідомлялося, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель засудив кібератаки проти сайтів українських державних установ та заявив, що комітет ЄС з питань політики та безпеки, а також кіберпідрозділи зустрінуться, аби обговорити, як відреагувати та допомогти Києву.

До слова, восени міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розкрив головні цифрові пріоритети України на наступні два роки. Зокрема він повідомив, що в Україні планують запровадити онлайн-голосування на виборах.