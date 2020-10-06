Україна може приєднатися до санкцій проти РФ через отруєння Навального



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Наявність в пробах Навального речовини групи Новичок підтвердили три незалежні лабораторії – в Німеччині, Франції та Швеції.

Зеленський хотів би ознайомитися з деталями отруєння Навального від німецької сторони

Україна буде готова приєднатися до санкцій міжнародних партнерів через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального речовиною з групи Новачок.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками саміту Україна-ЄС в Брюсселі.

Зеленський зазначив, що перед тим, як прийняти таке рішення (про санкції, - ред.) він хотів би ознайомитися з деталями від німецької сторони.

«Я ще не бачив деталей цієї справи. Я б хотів, щоб ми почули оприлюднені деталі від німецької сторони, і тоді вже Україна буде, я впевнений, приєднуватися до санкцій наших міжнародних партнерів», – відповів глава держави на питання про реакцію на заяву Організації із заборони хімічної зброї.

Відомий російський опозиціонер Олексій Навальний поклав відповідальність за його отруєння бойовою отруйною речовиною «Новачок» на президента Росії Володимира Путіна.

Німецьке видання Spiegel написало, Меркель таємно відвідала Навального в клініці. На думку журналістів, у такий спосіб керівник країни підкреслила свою солідарність з росіянином і висловила готовність «діяти до кінця» в розслідуванні події.

Нагадаємо, Навальний залишиться в Німеччині на час реабілітації.

До слова, Євросоюз ввів санкції за будівництво залізниці на Керченському мосту.

Як повідомлялося 9 вересня, посли ЄС дали «зелене світло» шестимісячному продовженню санкцій проти 175 осіб і 44 юридичних осіб, які відповідальні за підрив територіальної цілісності України.

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