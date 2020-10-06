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    Політика

    Боррель пояснив, чому «ЄС – не банкомат» для України

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    Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель - Боррель пояснив, чому «ЄС – не банкомат» для України
    Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель

    Європейський союз надає свою фінансову допомогу Україні в обмін на виконання домовленостей, зазначив Боррель

    Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив на пресконференції за підсумками саміту Україна – ЄС 6 жовтня, що Європейський союз надає свою фінансову допомогу Україні в обмін на виконання домовленостей.

    Відповідаючи на прохання журналіста пояснити слова, що «ЄС – не банкомат» для України, Боррель сказав, що не слід виривати його слова з контексту, і що він часто вимовляє ці слова в Брюсселі також і щодо членів Євросоюзу.

    «Допомога ЄС Україні не є безумовною, ми не діємо з міркувань благодійності. Ми це робимо, бо у наших власних інтересах, щоб Україна була вільною, процвітаючою і безпечною. Це мета нашої допомоги, яка обумовлена проведенням реформ», – додав верховний представник ЄС.

    Жозеп Боррель опублікував свою розповідь про візит до України наприкінці вересня і зустріч із президентом Володимиром Зеленським на сайті представництва ЄС в Україні. У першому варіанті тексту була фраза про те, що Україна не повинна сприймати Євросоюз як банкомат.

    Але пізніше із тексту забрали речення: «Як я вже сказав президентові, ЄС не є благодійною організацією або банкоматом». Ці зміни внесені у текст статті на сайті Європейської служби зовнішніх дій. 

    Як повідомлялося, 6 жовтня в Брюсселі відбувся 22-й саміт ЄС-Україна, під час якого сторони розглянули пріоритетні питання двосторонніх відносин.

    ЄС саміт Україна фінанси
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