Україна та США обговорюють припинення вогню: деталі від Зеленського

Зеленський повідомив, що останніми днями він тричі спілкувався з американською стороною

Зеленський сказав, що очікує результатів переговорів української команди у США

Україна та Сполучені Штати обговорюють можливість запровадження секторального припинення вогню, зокрема щодо морської сфери та енергетики. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час онлайн-спілкування з журналістами, передає «Главком».

За словами глави держави, Київ розглядає всі запропоновані варіанти, однак наразі не готовий визначити, який із них є найбільш реалістичним.

Зеленський підкреслив, що останніми днями він тричі спілкувався з американською стороною та бачить інтенсифікацію контактів і зустрічей. Він сказав, що очікує результатів переговорів української команди у США.

Нагадаємо, українська переговорна команда вирушить до США для проведення зустрічей із американською стороною. Переговори заплановані на п’ятницю та суботу, 9-10 жовтня.

За словами глави держави, українські перемовники мають обговорити із представниками США подальші кроки щодо дипломатичного врегулювання війни та посилення підтримки України.

Як повідомлялося, Білий дім анонсував нову об'єднану мирну пропозицію щодо завершення війни в Україні. Її обговорять українські посадовці зі спеціальними представниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером під час зустрічі 9 жовтня.