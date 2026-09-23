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Закликали захопити Київ і бити по Львову: СБУ затримала чотирьох російських агітаторів

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Закликали захопити Київ і бити по Львову: СБУ затримала чотирьох російських агітаторів
За вчинене підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна
фото: СБУ

Серед затриманих – церковник, блогер, працівник оборонного заводу та лаборантка

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією затримала чотирьох проросійських інтернет-агітаторів у Києві та Запоріжжі. За даними слідства, вони виправдовували збройну агресію Росії, поширювали кремлівську пропаганду та розпалювали міжнаціональну ворожнечу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву спецслужб.

У Києві правоохоронці викрили паламаря одного з храмів УПЦ (московського патріархату). За даними СБУ, він поширював у власному Telegram-каналі матеріали на підтримку російських збройних формувань і закликав до захоплення української столиці. Також чоловік залишав у чатах соцмереж коментарі на підтримку російського режиму.

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Кадри спецоперації
фото: СБУ

Ще одним затриманим у столиці став блогер. За даними слідства, у Facebook він закликав до фізичної розправи над представниками однієї з національних меншин і підпалу їхніх культових споруд. Крім того, чоловік погрожував військовослужбовцям Сил оборони та їхнім родинам.

У Запоріжжі контррозвідка СБУ викрила працівника місцевого оборонного підприємства. За даними правоохоронців, він поширював у Telegram заклики до російських військових завдати ракетних ударів по Києву та Львову.

Ще однією фігуранткою стала лаборантка приватної клініки. Слідство встановило, що вона заперечувала російські обстріли Запоріжжя та поширювала дезінформацію про роботу українських військових. Для цього жінка використовувала кілька фейкових акаунтів у Telegram, а також у російських соцмережах «Одноклассники» та «ВКонтакте».

Під час обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони та комп'ютерну техніку з доказами протиправної діяльності. Лінгвістичні експертизи підтвердили, що матеріали фігурантів містили ознаки інформаційно-підривної діяльності на користь Росії.

Затриманим повідомили про підозру за статтями Кримінального кодексу України, зокрема щодо виправдовування російської агресії, погроз убивством із мотивів нетерпимості та розпалювання національної ворожнечі. За вчинене їм загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Варто нагадати, що Служба безпеки України заявила про затримання у Рівному чоловіка, якого підозрюють у підготовці теракту біля однієї з державних установ у центрі міста. За даними слідства, він діяв за завданням російських спецслужб.

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Теги: СБУ війна зрадники Україна

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