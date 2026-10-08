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Представники України вирушають на переговори до США: Зеленський розкрив деталі

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Представники України вирушають на переговори до США: Зеленський розкрив деталі
Окремо президент наголосив на важливості посилення української протиповітряної оборони
фото: Офіс президента України

Водночас президент України закликав Вашингтон посилити тиск на Росію

Українська переговорна команда вирушить до США для проведення зустрічей із американською стороною. Переговори заплановані на п’ятницю та суботу, 9-10 жовтня. Про це заявив президент Володимир Зеленський 8 жовтня під час спілкування з журналістами у Прилуках, пише «Главком».

За словами глави держави, українські перемовники мають обговорити із представниками США подальші кроки щодо дипломатичного врегулювання війни та посилення підтримки України.

Водночас Зеленський закликав Вашингтон посилити тиск на Росію. Президент наголосив, що Сполученим Штатам варто збільшити санкційний і фінансовий тиск на Москву, а також продовжити допомогу Україні.

«Сполучені Штати Америки повинні підняти градус санкційними кроками й іншими, і фінансовою допомогою, і окремою допомогою протиповітряної оборони для України, і такими кроками показувати Путіну і змушувати його сісти за стіл перемовин», – сказав Зеленський.

Окремо президент наголосив на важливості посилення української протиповітряної оборони. За його словами, це залишається одним із головних завдань, оскільки Росія продовжує завдавати масованих ударів по Україні.

Зеленський також розкритикував ситуацію, за якої Вашингтон одночасно підтримує дипломатичні контакти з Москвою та обговорює з російською стороною майбутні економічні проєкти.

«Не можна з одного боку вести переговори з росіянами про майбутні економічні проєкти, а з іншого – говорити, що ми перебуваємо в якомусь дипломатичному глухому куті», – зазначив президент.

Нагадаємо, 8 жовтня президент України Володимир Зеленський разом із міністром закордонних справ Великої Британії Едом Мілібендом відвідав Прилуки Чернігівської області. Вони побували на місці влучання російської ракети у п'ятиповерховий житловий будинок, а також планували відвідати лікарні та поспілкуватися з постраждалими внаслідок атаки РФ.

Російські війська атакували Прилуки 7 жовтня. Унаслідок ракетного удару загинули 22 людини, серед яких п'ятеро дітей. Ще 54 людини зазнали поранень, зокрема семеро дітей. 

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Теги: США війна Володимир Зеленський Україна переговори

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