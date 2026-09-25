Зеленський розповів, чого очікує від Росії напередодні зими

Президент заявив, що Київ уже попередив партнерів про подальші дії Москви та назвав умову, за якої дипломатія може запрацювати

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує подальшого посилення російських атак напередодні зими. За його словами, Київ уже попередив про це міжнародних партнерів і закликав посилити санкційний тиск на Росію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву президента.

Зеленський звернув увагу на російські атаки 25 вересня. За його словами, від початку доби під ударами опинилися вісім областей України.

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фото: ДСНС

Зокрема, зранку російський безпілотник влучив у житлову багатоповерхівку в Києві. Внаслідок атаки загинув 14-річний хлопець, ще семеро людей дістали поранення. На місці виникла пожежа, яку рятувальники загасили. Ліквідація наслідків удару триває. «Абсолютно звірячий і хворий удар, позбавлений військової логіки», – заявив президент.

Також Зеленський повідомив про загибель людини в Одесі внаслідок повторного російського удару по поштовому терміналу. У Запоріжжі росіяни атакували медичну клініку, коли всередині перебували люди. Постраждалі внаслідок атак є також у Сумській та Миколаївській областях.

На тлі нових ударів президент заявив, що Росія, за оцінкою української сторони, продовжуватиме ескалацію напередодні зими. Про це Київ уже повідомив союзників під час останніх зустрічей.

«Цими днями Україна відверто поінформувала партнерів під час наших зустрічей: до зими Росія буде тільки ескалувати, якщо не буде тиску», – наголосив Зеленський.

Президент пов'язав можливість переходу до результативної дипломатії з посиленням економічного тиску на Москву. Він закликав до реалізації американських санкцій та подальшого посилення обмежень з боку Європи.

«Щоб дипломатія запрацювала, потрібно реалізовувати санкції Америки й посилювати санкції Європи. Наші партнери мають ключі до миру – через силу. Росіяни мають зрозуміти, що пересидіти не вдасться і війну потрібно завершувати», – заявив глава держави.

Як відомо, що зранку 25 вересня російські війська здійснили вже п'яту за добу повітряну атаку на столицю. У Шевченківському районі зафіксовано влучання ворожого безпілотника в нежитлову п'ятиповерхову будівлю.