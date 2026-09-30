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Розвідка викрила плани РФ стосовно окупованих Олешок

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Розвідка викрила плани РФ стосовно окупованих Олешок
Гуманітарна ситуація в окупованому місті залишається критичною
фото: кадр з відео

Місцевих жителів можуть змушувати зніматися у постановочних відео для російської пропаганди

Росія готується провести в окупованих Олешках Херсонської області серію постановочних зйомок, щоб створити картину нібито благополучного життя місцевих жителів. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, посилаючись на дані української розвідки, повідомляє «Главком».

За словами глави МЗС, російська сторона планує інсценувати десятки пропагандистських відео. Місцевих жителів, за даними української розвідки, можуть змушувати говорити на камеру, що вони нібито задоволені життям в окупації, мають їжу та вдячні російським військовим.

«За даними нашої розвідки, Росія готується інсценувати десятки відео в окупованих Олешках. Місцевих жителів змушуватимуть казати на камеру, що вони щасливі, ситі й вдячні російським окупантам», – написав Сибіга.

Міністр наголосив на контрасті між можливою російською пропагандистською картинкою та реальною ситуацією в місті.

«Спершу окупанти захоплюють місто, відрізають цивільним шляхи виїзду й блокують гуманітарну допомогу. Потім змушують місцевих жителів грати в постановочних пропагандистських відео», – заявив глава МЗС.

За останніми повідомленнями української сторони, гуманітарна ситуація в Олешках залишається критичною. У місті бракує продуктів, води, ліків та електроенергії. Українська сторона заявляє, що Росія не забезпечує належного доступу гуманітарних організацій до цивільного населення.

Напередодні керівниця Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко повідомила, що російські військові відбирають у місцевих продукти, які українські військові скидають для населення. За її словами, навіть наявність продуктів не російського виробництва може стати приводом для затримання людини за нібито «співпрацю з ЗСУ».

 

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Теги: Андрій Сибіга Олешки війна пропаганда окупанти

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