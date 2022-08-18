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Зустріч Зеленського і Путіна. Кремль змінив позицію – ЗМІ 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Зустріч Зеленського і Путіна. Кремль змінив позицію – ЗМІ 
Після пів року війни Путін уже начебто не проти перемовин із главою України  
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Президенти можуть зустрітися до виконання «домашньої роботи» з боку переговорників

Москва змінила позицію щодо можливих переговорів президентів Росії та України Володимира Путіна та Володимира Зеленського, з посиланням на джерела повідомив канал CNN Türk. За словами співрозмовників телеканалу, якщо раніше Росія заявляла, що до переговорів на найвищому рівні делегації Москви та Києва спочатку мають скласти дорожню карту Україною, то тепер вона допустила обговорення цієї дорожньої карти безпосередньо на зустрічі президентів.  

«Лідери можуть обговорити та визначити дорожню карту. Потім делегації можуть розпочати роботу з втілення цієї дорожньої карти у життя», – кажуть джерела CNN Türk.

За їхньою інформацією, про те, що переговори на найвищому рівні для узгодження дорожньої карти можливі, Путін дав зрозуміти Ердогану під час переговорів 5 серпня у Сочі.

Сьогодні, 18 серпня, Ердоган приїхав до України. У Львові він зустрінеться із Зеленським та генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем. На тристоронній зустрічі вони обговорять ситуацію довкола Запорізької АЕС, розслідування вбивства українських полонених рашистами в Оленівці, а також виконання «зернової угоди».  

Зеленський неодноразово пропонував Путіну зустрітися, а Ердоган висловлював готовність організувати переговори. Однак у Кремлі заявляли, що поки що необхідних передумов для проведення зустрічі на найвищому рівні між Росією та Україною немає, оскільки делегації не виконали «домашню роботу». 

Як відомо, Туреччина намагається прискорити зустріч Володимира Зеленського і Володимира Путіна, бо розуміє негативні наслідки російсько-української війни для чорноморського регіону. 

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Теги: ООН путін АЕС Володимир Зеленський

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