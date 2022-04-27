Банкова прокоментувала інформацію про можливу зустріч Зеленського і Путіна

Українська сторона не має жодної конкретики щодо можливих прямих переговорів президентів України та Росії

Туреччина намагається прискорити зустріч Володимира Зеленського і Володимира Путіна, бо розуміє негативні наслідки російсько-української війни для чорноморського регіону. Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив у коментарі «Українській правді».

Втім, зазначив Подоляк, поки що жодної конкретики як щодо часу можливої зустрічі двох президентів, так і щодо контексту такої зустрічі – немає.

Радник Єрмака пообіцяв повідомити, коли така конкретика з’явиться.

Разом з тим, Михайло Подоляк відзначив неоднозначність моменту. З одного боку, Росія намагається остаточно знищити Маріуполь і продовжує підвищувати інтенсивність бойових дій на сході України. З іншого – продовжує консультації на рівні робочих підгруп, що сприяє формуванню юридичних позицій сторін.

Нагадаємо, сьогодні, 27 квітня, міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що Анкара сподівається на зустріч президентів України та РФ Володимира Зеленського і Володимира Путіна. І що ця зустріч відбудеться найближчими днями.

Про можливість переговорів лідерів двох країн-учасників повномасштабної війни кілька днів тому говорив і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Ердоган запропонував Зеленському і Путіну провести такі перемовини у Стамбулі.

Раніше підтверджував готовність провести зустріч Зеленського і Путіна Ізраїль, пропонуючи для цього Єрусалим.

Сам же Подоляк у першій половині квітня заявляв, що перед особистими переговорами президентів Зеленського та Путіна Україна повинна здобути кілька гучних перемог.