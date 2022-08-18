У Львові розпочалась зустріч Зеленського та Ердогана

Президент України зустрівся з очільником Туреччини у Палаці Потоцьких

Переговори президента Туреччини Тайіпа Ердогана з Володимиром Зеленським розпочалися у Львові. Про це повідомляє канал CNN Türk.

Зазначається, що зустріч відбувається у Палаці Потоцьких. Після двосторонньої зустрічі очікується тристороння зустріч за участю генерального секретаря ООН Антоніо Гутереша, на якій обговорюватимуться зернова угода, кроки, які можна вжити для припинення українсько-російської війни дипломатичним шляхом, і ситуація на Запорізькій АЕС.

Раніше повідомлялося, що Москва змінила позицію щодо можливих переговорів президентів Росії та України Володимира Путіна та Володимира Зеленського.

Нагадаємо, сьогодні, 18 серпня, Ердоган приїхав до України. У Львові він зустрінеться із Зеленським та генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем. На тристоронній зустрічі вони обговорять ситуацію довкола Запорізької АЕС, розслідування вбивства українських полонених рашистами в Оленівці, а також виконання «зернової угоди».

Зеленський неодноразово пропонував Путіну зустрітися, а Ердоган висловлював готовність організувати переговори. Однак у Кремлі заявляли, що поки що необхідних передумов для проведення зустрічі на найвищому рівні між Росією та Україною немає, оскільки делегації не виконали «домашню роботу».

Як відомо, Туреччина намагається прискорити зустріч Володимира Зеленського і Володимира Путіна, бо розуміє негативні наслідки російсько-української війни для чорноморського регіону.