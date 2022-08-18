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Зустріч Зеленського, Ердогана і Гутерреша: перші подробиці

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зустріч Зеленського, Ердогана і Гутерреша: перші подробиці
Сторони планують обговорити зернову угоду та ситуацію на Запорізькій АЕС
«Анадолу»

Зустріч Зеленського, Ердогана і Гутерріша тривала близько 40

У Львові відбулася тристороння зустріч президента України Володимира Зеленського, очільника Туреччини Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша.

Зустріч відбулася у Палаці Потоцьких. Сторони обговорили зернову угоду, кроки, які можна вжити для припинення війни Росії проти України дипломатичним шляхом, і ситуацію на Запорізькій АЕС. 

Тристороння зустріч президентів України і Туреччини Володимира Зеленського та Реджепа Тайїпа Ердогана і Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша у Львові тривала близько 40 хвилин. 

Нагадаємо, що у Львові Зеленський вже провів двосторонні переговори з президентом Туреччини Тайіпом Ердоганом.

Також глава української держави поговорив з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. Сторони домовилися про продовження координації в реалізації зернової ініціативи. Обговорили можливі напрямки її розвитку, питання незаконної та примусової депортації українців, звільнення з полону наших військовослужбовців і медиків.

Крім цього, нещодавно стало відомо, що Москва змінила позицію щодо можливих переговорів президентів Росії та України Володимира Путіна та Володимира Зеленського.

Як відомо, Туреччина намагається прискорити зустріч Володимира Зеленського і Володимира Путіна, бо розуміє негативні наслідки російсько-української війни для чорноморського регіону. 

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Теги: Туреччина росія ООН війна Україна війна в Україні

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