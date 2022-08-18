Зустріч Зеленського, Ердогана і Гутерреша: перші подробиці
Зустріч Зеленського, Ердогана і Гутерріша тривала близько 40
У Львові відбулася тристороння зустріч президента України Володимира Зеленського, очільника Туреччини Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша.
Зустріч відбулася у Палаці Потоцьких. Сторони обговорили зернову угоду, кроки, які можна вжити для припинення війни Росії проти України дипломатичним шляхом, і ситуацію на Запорізькій АЕС.
Тристороння зустріч президентів України і Туреччини Володимира Зеленського та Реджепа Тайїпа Ердогана і Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша у Львові тривала близько 40 хвилин.
Нагадаємо, що у Львові Зеленський вже провів двосторонні переговори з президентом Туреччини Тайіпом Ердоганом.
Також глава української держави поговорив з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. Сторони домовилися про продовження координації в реалізації зернової ініціативи. Обговорили можливі напрямки її розвитку, питання незаконної та примусової депортації українців, звільнення з полону наших військовослужбовців і медиків.
Крім цього, нещодавно стало відомо, що Москва змінила позицію щодо можливих переговорів президентів Росії та України Володимира Путіна та Володимира Зеленського.
Як відомо, Туреччина намагається прискорити зустріч Володимира Зеленського і Володимира Путіна, бо розуміє негативні наслідки російсько-української війни для чорноморського регіону.
Коментарі — 0