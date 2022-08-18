Президент провів зустріч з генсеком ООН

Зеленський обговорив з Гутеррішем ядерний шантаж РФ на Запорізькій АЕС

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Львові з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. Про це глава української держави написав в Telegram.

«У Львові провів зустріч із Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. Домовилися про продовження координації в реалізації зернової ініціативи. Обговорили можливі напрямки її розвитку, питання незаконної та примусової депортації українців, звільнення з полону наших військовослужбовців і медиків», – йдеться в повідомленні.

Окрему увагу сторони приділили темі ядерного шантажу Росії на Запорізькій АЕС. Зеленський зазначив, що цей свідомий терор з боку агресора може мати глобальні катастрофічні наслідки. Тому ООН повинна забезпечити безпеку цього стратегічного об’єкта, його демілітаризацію та повне звільнення від російських військ.

Володимир Зеленський зустрівся з генсеком ООН у Львові Володимир Зеленський/Telegram

Нагадаємо, що у Львові вже розпочалися переговори президента Туреччини Тайіпа Ердогана з Володимиром Зеленським. Зустріч відбувається у Палаці Потоцьких. Після двосторонньої зустрічі очікується тристороння зустріч за участю генерального секретаря ООН Антоніо Гутереша, на якій обговорюватимуться зернова угода, кроки, які можна вжити для припинення українсько-російської війни дипломатичним шляхом, і ситуація на Запорізькій АЕС.

Як відомо, Туреччина намагається прискорити зустріч Володимира Зеленського і Володимира Путіна, бо розуміє негативні наслідки російсько-української війни для чорноморського регіону.